日圓 | 市場在聯儲局帳戶尋找日本當局干預日圓的跡象

．聯儲局各種帳戶的最新數據顯示，日本政策制定者已進行貨幣干預行動，以提振陷入困境的日圓

．資金的來源可能是聯儲局的資金安排

聯儲局各種帳戶的最新數據顯示，日本政策制定者已進行貨幣干預行動，以提振陷入困境的日圓。

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資金的來源可能是聯儲局的資金安排。聯儲局的數據顯示，截至本月1日，該資金池持有的金額較一周前減少約80億美元，至3600億美元。這是自4月10日當周以來首次下跌。



另一方面，分析指，日本可能已經破壞今年最賺錢的貨幣押注之一，即借入日圓投資新興市場貨幣的套利交易。



日圓波動性指標本周躍升至去年7月以來的最高水平。相關套利交易本周將出現虧損，其中針對印度盧比和哥倫比亞披索的套利交易跌幅最大。根據《彭博社》編制的數據，針對8種新興市場貨幣的日圓融資套利交易的套利與風險比率已從3月的高點回落，表明該策略的風險回報已經惡化。

撰文：經濟通國金組

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