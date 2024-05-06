股神 | 巴菲特減持蘋果股份，巴郡現金儲備創紀錄

．巴郡在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行年會，巴菲特高度讚揚蘋果公司。不過，報告顯示巴郡已減持該公司股份

．巴郡的報告顯示，第一季末持有蘋果價值1354億美元的股份，低於去年年底的1743億美元

巴郡在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行年會，巴菲特高度讚揚蘋果公司。不過，報告顯示巴郡已減持該公司股份。

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巴郡的報告顯示，第一季末持有蘋果價值1354億美元的股份，低於去年年底的1743億美元。



巴菲特表示，儘管公司減持蘋果股份，他仍然認為蘋果比美國運通及可口可樂優秀。除非發生重大變化，否則蘋果仍將是其最大的投資，並暗示稅務影響是減持股份的原因。



此外，是次減持令巴郡的現金儲備增加，該公司3月底現金儲備升至1890億美元的創紀錄水平。巴菲特表示，他不介意累積現金，並表示到本季末現金可能達到2000億美元。

撰文:經濟通國金組

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