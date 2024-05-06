  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

股神 | 巴菲特減持蘋果股份，巴郡現金儲備創紀錄

06/05/2024

．巴郡在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行年會，巴菲特高度讚揚蘋果公司。不過，報告顯示巴郡已減持該公司股份

．巴郡的報告顯示，第一季末持有蘋果價值1354億美元的股份，低於去年年底的1743億美元

 

股神 | 巴菲特減持蘋果股份，巴郡現金儲備創紀錄

　　巴郡在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行年會，巴菲特高度讚揚蘋果公司。不過，報告顯示巴郡已減持該公司股份。

推薦閱讀：

積金評級：4月強積金人均蝕600元，年初至今賺5400元

強積金研究機構積金評級表示，4月中港股票基金以約5.89%的正回報榮登強積金資產類別投資回報榜首位......

 

金管局：外匯基金首季投資收入543億元，香港股票蝕23億元

金管局公布，今年首季外匯基金錄得543億元的投資收入，當中債券收入251億元，香港股票虧損23億元.......

　　巴郡的報告顯示，第一季末持有蘋果價值1354億美元的股份，低於去年年底的1743億美元。


　　巴菲特表示，儘管公司減持蘋果股份，他仍然認為蘋果比美國運通及可口可樂優秀。除非發生重大變化，否則蘋果仍將是其最大的投資，並暗示稅務影響是減持股份的原因。


　　此外，是次減持令巴郡的現金儲備增加，該公司3月底現金儲備升至1890億美元的創紀錄水平。巴菲特表示，他不介意累積現金，並表示到本季末現金可能達到2000億美元。

 

撰文:經濟通國金組

2024-05-06｜北水或趁高獲利？落後科技股也起步 孰好孰壞？極氪在美上市集資逾3億｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09933

GHW INTL

1.240

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

79.200

異動股

00401

萬嘉集團

0.079

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09933 GHW INTL
  • 1.240
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.300
  • 00401 萬嘉集團
  • 0.079
  • 02439 中寶新材
  • 0.420
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 416.400
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.300
  • 目標︰$85.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 114.300
  • 目標︰$145.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.750
  • 目標︰$7.17
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.310
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 64.350
  • 目標︰$75.00
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.670
  • 00700 騰訊控股
  • 368.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.300
  • 00005 滙豐控股
  • 69.000
  • 00388 香港交易所
  • 268.200
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.620
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 15.920
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 41.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 117.200
即時重點新聞

06/05/2024 12:08  《午市前瞻》恒指有回調壓力惟無改向萬九進發，炒光伏吼信義光能

06/05/2024 12:06  恒指半日跌9點報18466，信義玻璃飆10%，理想漲逾6%

06/05/2024 10:06  金管局：外匯基金首季投資收入543億元，香港股票蝕23億元

06/05/2024 09:51  【聚焦數據】4月財新中國服務業PMI微降至52.5

06/05/2024 07:53  吉利汽車(175)分拆極氪美國上市交章程，擬最多25億元認購

02/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒４９億元，買中行沽美團

06/05/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至「買入」，中金唱好內險股

03/05/2024 10:34  《嚟緊炒Ｄ乜》舜宇光學出現見底回升形態，中線目標價７２銀

06/05/2024 11:45  《財資快訊》美電升報７﹒８１５２，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋果季績勝預期股價飆升，舜宇未必受惠未宜追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指有回調壓力惟無改向萬九進發 炒光伏吼信義光能新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

煲劇片單 | 5月電影、Netflix、Disney+劇集大盤點！古天樂林峯還原80年代九龍城寨 / 《重慶森林》30周年4K修復經典 / 劉俊謙《我在這裡等你》！同場加映：黃Viu、TVB及ViuTV推介
人氣文章

Foodie What’s On

沙田新派泰菜 x 中菜！名廚坐鎮IG able兼有水準：烤純野生巨型羅氏蝦 / 船面湯底安格斯牛火鍋 / 冬蔭蝦頭膏蟹肉梳乎厘奄列
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

一張菜單盡顯功架
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一支官釉八方弦紋盤口瓶引發激烈爭論，究竟誰有最終話語權？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

專業化妝師不會這樣做！花面貓／面譜式修容方法不是人人適用？跟化妝師學Underpainting彩妝技巧，自然輪廓輕鬆Get！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌的另類投資：購入酒桶，成為真正的高階威士忌酒迷！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日日落雨客廳晾衫大錯特錯？專家：一個錯誤處理衣物習慣令細菌暴增100倍兼有臭味！教你5招極速乾衣
人氣文章
焗爐煮食用錫紙、牛油紙唔環保？加熱隨時釋出毒物！化學博士K Kwong首選3款容器代替烤焗紙
人氣文章
桑椹功效 ︳「民間聖果」桑椹生津潤燥助改善失眠、便秘補肝腎！含維他命C有助防癌、抗氧化！4月當造教你自製桑椹膏
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 14:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2024 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/05/2024
【FOCUS】93歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金