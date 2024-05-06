港股 | 午市前瞻 | 恒指有回調壓力惟無改向萬九進發 炒光伏吼信義光能

恒生指數半日報18466，跌9點或不足0.1%，主板成交近801億元。恒生中國企業指數報6529，跌17點或0.3%。恒生科技指數報3970，跌1點或不足0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報367.6元，升3.2元或0.9%，成交49.32億元；美團收報118.4元，跌1.3元或1.1%，成交32.97億元；阿里收報79.1元，跌0.1元或0.1%，成交24.03億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(信義光能網頁截圖)

李偉傑：恒指料回調至17700再回升

五一長假後北水首日回歸港股，半日恒指變幅不大，但大市總成交額已達800億元。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指短期已累積較大升幅，雖然今日北水沽壓未算強勁，但半港股成交量高企而恒指升幅不大，反映短期將有獲利回吐壓力，初步預計恒指將回落至250天線約17700水平。但他預計此趟回調將有利恒指以更穩健走勢上試19000關，以去年12月至今年4月中的頭肩底走勢計，恒指此後將有望挑戰19600。





信義光能中線可望7.5元

今日早盤光伏板塊有追捧，藍籌信義玻璃(00868)半日最多升近一成，細價烯石電車(06128)半日暴升約1.7倍。李偉傑歸因於國家主席習近平出訪歐洲之行帶動光伏炒作，因早前歐洲多國跟隨美國進行反華制裁，針對中資光伏企業大興打壓，市場憧憬習近平此行有望恢復與中歐正幣交往，重新為中國光伏企業於歐洲市場鋪路。

李偉傑指，信義玻璃同系的信義光能(00968)早前觸及5.2元低位後持續反彈，預計有望再挑戰250天線以上約6.1至6.2元高位。他又提到，以近期光伏板塊走勢，中線持有信義光能並無不可，早前國家已推動增加發電容量，料光伏行業中線續有支持，上望7.5元水平。

另外，李偉傑亦有留意協鑫科技(03800)，目前資金追捧未算積極，跟隨目前板塊炒作，初步先以250天線為目標。

信義光能股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

協鑫科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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