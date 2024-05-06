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金管局：外匯基金首季投資收入543億元，香港股票蝕23億元

06/05/2024

　　金管局公布，今年首季外匯基金錄得543億元的投資收入，當中債券收入251億元，香港股票虧損23億元，其他股票收入363億元，外匯投資虧損錄得38億元。去年首季外匯基金錄得投資收入1080億元。

 

金管局：外匯基金首季投資收入543億元，香港股票蝕23億元

 

　　今年首季，支付予財政儲備的款項為39億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為43億元。

 

投資前景具不確定性，外匯基金將採取防禦性較高策略

 

　　對於外匯基金未來表現，金管局總裁余偉文出席財經事務委員會會議後向傳媒表示，首季整體投資前景不俗，但認為現時投資前景具不確定性，通脹情況維持高企，而美聯儲提及的減息步伐預期均較早前為慢，4月環球債券及股票價格均有所回落，但相反隨著內地經濟持續復甦，市場對內地經濟看法稍為樂觀，4月份香港及內地股市均錄得升幅，而現時中東方面亦出現較為緊張的地緣政治情況，對未來投資前景有所影響。

 

　　他續指，未來在管理外匯基金方面，會採用防禦性較高，機動性較大的策略，亦要保持足夠的流動性，以應對不同的金融風險。

 

特定分類貸款比率未來或微升，未見有系統性風險

 

　　對於本港銀行資產質素，他指出，香港所有認可機構的總特定分類貸款比率在去年底為1.56%，認為相關風險可控，儘管未來上述數據或再有微升，但上述數據在歷史上不是特別高，銀行具有很強的資本緩衝，認為在承受微升的壞帳率方面，未見有系統性風險，對本港虛擬銀行撥備上升相關風險不太擔心。

 

國際金融領袖投資峰會於今年11月舉行

 

　　余偉文任期將於今年9月底屆滿，被問及有沒有信心續任金管局總裁一職，他回應指，金管局總裁任期由財政司司長決定，「呢個你一定要問下財政司司長」。

 

　　他又提及，下一屆國際金融領袖投資峰會於今年11月舉行，峰會為期三日，由11月18日至20日，而局方亦在去年底及今年初發信邀請不同金融機構或資管公司的總裁及主席等，形容現時反應不錯，已收到50至60個確認，期望是次峰會能使更多金融領袖來港。

 

本港負資產拖欠比率處於非常低水平

 

　　金管局早前公布，截至今年3月底本港負資產宗數增至3.2萬宗，續創20年新高。余偉文表示，負資產主要並非關注負資產數目，樓價上落自然令負資產數目改變，而現時樓價似乎穩定些，希望負資產數字亦穩定，負資產宗數上升是數字結果，雖然3月樓價微升1.1%，但首季仍跌1.8%，負資產宗數自然會增加。

 

過去3個月北向股票通均錄得淨流入

 

　　他指出，負資產壞帳率較為重要，現時負資產個案拖欠比率有上升，但仍處於低水平及頗穩定，因為不少個案都屬於按揭保險計劃下，而按證保險公司對其入息審查及要求高，負資產個案拖欠比率由0.03%升至0.06%，當中涉及宗數只有十多宗，比率升幅大，只因為基數較小，並指該比率處於非常低水平，但高成數按揭保險計劃是否有空間改動，需要在當中作出平衡。

 

　　他表示，內地經濟慢慢復甦，令投資者情緒提升，過去3個月北向股票通均錄得淨流入，扭轉過去一年的淨流出，北向債券通一直有資金淨流入。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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