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花旗調查：樓市撤辣後七成受訪富裕人士對置業意欲更高

06/05/2024

　　花旗香港於今年4月就港府2月「撤辣」後，對市民的置業意向進行調查。花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊表示，有50%的受訪富裕人士（即流動資產達150萬港元或以上）認為現在是置業的更好時機，而40%認為沒有任何影響，8%則認為現在是更差的置業時機，72%表示現在的置業意欲更高。

 

花旗調查：樓市撤辣後七成受訪富裕人士對置業意欲更高

 

　　此次受訪人數500人，其中200人流動資產超過150萬元，調查對象年齡由21至60歲，家庭收入每月4萬元以上。

 

逾六成受訪料未來一年樓價上升

 

　　調查指，54%、62%和57%受訪富裕人士預計未來6、12和24個月樓價將會上升；而31%、21%和26%認為樓價將維持不變。只有13%、16%和15%認為樓價將在未來6、12和24個月內下降。

 

約六成受訪富裕人士更有興趣換樓

 

　　調查亦顯示，與一般受訪者相比，「撤辣」後富裕人士更願意購買物業作為投資（46%），其次是為子女置業（34%）和收租（25%），只有6%表示在「撤辣」後置業意欲下降。持有物業的富裕受訪者中，62%表示現在比「撤辣」前更有興趣換樓，只有3%表示不太感興趣。有子女（77%）、家庭月入超過8萬港元（75%），以及曾持有物業的富裕人士（81%）表示「撤辣」後現在更有興趣置業。

 

　　李貴莊表示，從今次的調查中看到，富裕人士對投資、財富保值和傳承策劃的需求更大，而住宅物業更成為他們財富組合中不可或缺的一部分。

 

花旗料美國7月起減息4次每次0.25厘，全年本港樓價跌10%

 

　　李貴莊表示，花旗分析員認為大概年中後聯儲局會降息，大約7月份後會減息四次，每次減息0.25厘，惟本港未必會即時跟隨美國息口下降而回落，又預計3個月銀行同業拆息今年會逐步回落。

 

　　她又指，估計按息要回落至3厘才對樓市有支持，料最快2025年後才有機會達到。她續指，雖然撤辣後樓市氣氛回暖，但由於息口高企、一手庫存量充足等因素影響，對於今年樓價走勢仍然不樂觀，預計今年全年樓價跌約10%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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