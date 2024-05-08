樓市 | 大型銀行削按揭回贈，傳滙豐按揭回贈近全面「清零」

．據市場消息指，目前滙豐不論是樓花按揭、按保或非按保個案近乎全線「零回贈」，只有部分綠色按揭仍提供象徵式回贈

．消息指，滙豐已將樓花按揭的回贈取消，只剩下綠色按揭提供約千元的象徵式回贈

本地銀行再削減按揭現金回贈。據市場消息指，目前滙豐不論是樓花按揭、按保或非按保個案近乎全線「零回贈」，只有部分綠色按揭仍提供象徵式回贈。消息指，滙豐已將樓花按揭的回贈取消，只剩下綠色按揭提供約千元的象徵式回贈。另有消息指該行不傾向為村屋客戶提供拆息按揭（H按），以提供最優惠利率按揭（P按）為主。

國家廣播電視總局發布《2023年全國廣播電視行業統計公報》。2023年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入......

創新科技及工業局局長孫東教授今日下午啟程前往北京訪問。訪京期間，孫東會拜訪國務院港澳事務辦公室......



*拆息高企及邊際利潤微薄，料其他銀行跟隨削回贈*



對於市傳大型銀行削減按保及樓花按揭回贈，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投雖有所回升，樓價仍處於低位整固階段，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報4.2厘，並已8個月徘徊4厘以上水平，市場料美聯儲減息或會延後，拆息將持續處於高水平，並超過現時一般新造按息4.125厘，而銀行未有調整最優惠利率(P)，使按揭業務資金成本一直高企。估計銀行基於成本及邊際利潤，風險管理等因素而陸續削減現金回贈。事實上，除現金回贈外，現時大部份銀行亦開始削減其他優惠，當中轉按申請更不設高存息戶口(Mortgage-link)，料其他銀行或因應自身條件，改變其按揭業務策略。





*料銀行最快第三季才考慮增加回贈*



星之谷按揭轉介莊錦輝表示，銀行啟動「回贈清零」，主要由於本港經濟疲弱令商業貸款需求減少，加上企業整體生意額及財務狀況都不太「靚仔」，故銀行對商業貸款審批變得審慎。當高利潤的商業貸款萎縮，銀行不需要太多低風險按揭貸款作為平衡，加上住宅按揭貸款業務邊際利潤微薄，在沒有其他較高回報的貸款支持下，按揭貸款便顯得「雞肋」。



他指，過去銀行重視樓花按揭市場，一手樓花罕有削減回贈至零，反映銀行對按揭業務取態非常審慎。現時大型銀行按揭現金回贈已是零或接近零，料個別大型銀行最快要到第三季才有機會考慮增加回贈。

撰文：經濟通採訪組

2024-05-08｜港股調整無有怕 後市有力難向下？｜內地或迎「溫和再通脹」？｜AI機遇vs銅價走勢｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇