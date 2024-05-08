百威亞太首季盈利倒退，青啤績後獲券商唱好，啤酒股可以點揀？

百威亞太(01876)繼去年盈利倒退6.7%後，今年首季盈利按年跌3.4%，銷量跌4.3%，收入跌3.5%，管理層預期第二季業績仍受高基數影響，股價今日(8日)最多跌近半成低見10.88元，華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)亦受累下挫，不過潤啤及青啤去年盈利分別按年升18.6%及15%兼增派息，其中青啤已於上月尾公布季績，今年首季盈利按年升10%，獲券商唱好，啤酒股可以點揀？

（百威亞太網頁截圖）

百威亞太首季盈利按年跌3.4% 銷量跌4.3%收入跌3.5%

百威亞太首季股權持有人應佔溢利2.87億美元，按年跌3.4%，每股盈利2.18仙跌3.1%。季度收入16.43億美元跌3.5%，毛利8.46億美元跌0.9%，毛利率51.5%增長1.3個百分點，正常化經營溢利(正常化除息稅前盈利)4.08億美元跌2.4%。季度總銷量約21.115億公升，跌4.3%。公司管理層解釋，在中國及南韓國行業表現溫和的影響下，2024年第一季度總銷量減少，導致收入下降。

以內生增長計，首季集團亞太地區西部銷量下降4.9%，收入減少1.5%。每百升收入增加3.6%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加2%。亞太地區東部銷量下降4%，收入及每百升收入分別增加5.2%及9.6%；正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加18.7%，盈利率擴張334基點。中國銷量及收入分別下降6.2%及2.7%，因受到2023年第一季渠道重新開放及今年3月的不利天氣影響。不過，在有利的品牌組合推動下，每百升收入增加3.7%；正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長1%，盈利率擴張145個基點。印度銷量及收入則實現雙位數增長。南韓銷量呈中單位數下跌，每百升收入錄得高單位數增長，帶動收入錄得中單位數增長。

集團指，雖然首季啤酒銷量減少逾4%，但在持續高端化及收入管理措施帶動下，各主要市場每百升淨收入均錄得增長，首季內地市場高端及以上產品組合收入持續增長，惟銷量及整體收入按年下跌。集團首席執行官楊克(Jan Craps)則預期第二季將會是另一個面對高基數的季度，不幸的是，業務將進一步受天氣影響，尤其是集團在廣東和福建的業務。







青啤首季盈利升10%收入跌5.2% 中信証券：盈利表現亮眼

青啤首季純利約15.9億元人民幣，按年升10%，每股盈利1.175元人民幣，扣除非經常性損益之純利15億元人民幣，升12%。營業收入101.5億元人民幣，跌5.2%，首季累計實現產品銷量218.4萬千升，其中主品牌青島啤酒實現產品銷量132.2萬千升，中高端以上產品實現銷量96萬千升，加權平均淨資產收益率5.65%，升0.12個百分點。



中信証券發表研報指，青啤銷售短期受壓，惟盈利表現亮眼。其首季收入按年跌5.2%，淨利潤則按年升10.1%，反映公司銷量短期受壓，但產品結構持續優化升級；毛利率按年增2.1個百分點，反映公司盈利能力顯著增強。公司費用投放合理，亦有效推動青啤的盈利彈性釋放。展望今年，料青啤繼續實施高質量發展策略，加大中高端產品佔比，並於原材料和包材成本壓力紓緩，以及營運質素和效率提升的基礎上，實現全年核心淨利潤增長約15%。長期而言，預期青啤將立足山東市場，並積極挖掘新興市場的中高端機會，積極實現盈利可觀增長，維持其2024至2026財年的每股盈利預測，分別為3.59元、4.09元及4.62元人民幣，同時預計公司未來3年的核心淨利潤將保持逾15%增長，將目標價定於80元，並維持「買入」評級。

美銀：青啤首季盈利勝預期 花旗：收入表現疲弱偏好潤啤

美銀證券稱，青啤首季收入按年跌5.2%，略遜市場預期，但稅後盈利及核心稅後盈利按年升10.1%及12%，均勝市場預期的中至高單位數增長。相信盈利強勁受惠於較低原材料成本及銷售開支季度性波動。青啤首季銷量增長落後本地同業，但情況於4月收窄，部分受惠於低基數，但要警惕去年5月及6月基數略升對銷量增長趨勢的短期影響，且銷售均價短期受壓。維持其今年銷售均價錄低至中單位數增長預測，在較弱的銷售均價下，成本利好及地域性整合仍可為公司帶來良好的盈利率緩衝及支持其雙位數每股盈利增長，維持「買入」評級，目標價75元。

花旗指，青啤首季業績差過預期，收入表現疲弱，因此下調其今明兩年凈利潤預測2%和1%，銷售增長假設為5%和4%，預計其廣告和促銷費用可能低於預期，將有助於短期盈利，但會對其長期品牌價值產生負面影響，維持「買入」評級，目標價從89.9元下調至84.5元，而在中國啤酒行業，繼續偏好華潤啤酒，視為行業首選。

黃德几：行業應可慢慢復甦 首選潤啤回至35元可吸

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，雖然啤酒不屬奢侈品，甚至可說是民生所需，民眾不是愛飲茶、喝咖啡，就是愛飲啤酒，但始終內地出現消費降級，一些下沉市場如五六線城市對價格都會較敏感，而百威亞太、青啤及潤啤同時朝著高端化發展，多少會受影響，其中百威亞太主打中高端市場，兼受原料成本影響。再者，三間公司市佔率雖高，但市場整體仍較分散，不如奢侈品市場般集中，競爭難免。

不過，黃德几指，作為民生所需，啤酒行業應可慢慢復甦，儘管為賺取更大利潤，但高端化料會持續。此外，以往啤酒股市盈率高達30、40倍，現時則低於過去20年平均值，不足20倍，其中百威亞太跌至現價再現吸引力，若守穩20天線約10.7元可再吼，應不會再跌至近9.7元。潤啤則為三隻啤酒股中首選，因其品牌較多元化，加上之前收購貴州金沙酒業，拓展白酒業務，而白酒市場復甦較快，不要說A股的貴州茅台，港股中珍酒李渡(06979)股價近期也見反彈。長期來看，潤啤股價呈一浪高於一浪，惟近期升至長方形區間頂位38.7元遇阻，今日借百威業績差而下挫，可待回至20天線約35元買入。至於青啤則因之前累積升幅大，暫宜觀望。

百威亞太今日跌3.85%收報11元，成交3.2億元；青啤跌2.3%報59.6元，成交3.08億元；潤啤跌2.9%報36.8元，成交3.84億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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