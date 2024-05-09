業績料受惠AI PC浪潮獲大行唱好，聯想飆逾半成可乘勢追入？

聯想集團(00992)全線人工智能電腦(AI PC)產品已開啟線上預約，下周還將舉行AI PC發售體驗會。另有數據顯示，受惠新電腦配置AI帶動需求增加，全球個人電腦出貨量今年首季再錄得增長，而聯想將於5月23日公布季績，有大行料其業績穩固，上調目標價。雖然美國商務部最近表明因更了解AI功能，故撤銷高通和英特爾向華為供應晶片許可，但聯想今早(9日)仍最多飆逾7%高見10.1元，為表現最佳藍籌，可否乘勢追入呢？

（聯想網頁截圖）

聯想AI PC元啟新品啟動預約 下周四舉辦開售體驗會



聯想全線AI PC產品已開啟線上預約，下周四(16日)7點還將有一場AI PC發售體驗會，會上將會對全線產品進行詳細講解，並且現場演示核心AI應用。目前聯想消費類AI PC全家族共有5款產品，分別是YOGA Book 9i AI元啟、YOGA Pro 16s AI元啟、YOGA Air 14 AI元啟、小新Pro 16 AI元啟和拯救者9000X AI元啟，它們都內嵌專屬個人智能體聯想小天，同時還配備了NPU英特爾酷睿Ultra處理器，「AI元啟」系列新品現已在各平台同步開啟預約。

當中YOGA Book 9i AI元啟作為關注度最高的重磅產品之一，最大亮點是配備兩塊13.3英寸2K+解析度OLED屏幕，亮度達到了400nit，還支持OGM觸控，配備的手寫筆支持4096級壓感，不管是日常記錄還是手繪創作都可滿足需求。在使用過程中，還可以有雙屏、瀑布、雙面、平板、書籍等形態。YOGA Pro 16s AI元啟同樣有著超高關注度，因它最高可選擇英特爾酷睿Ultra9 185H處理器，顯卡則是配備RTX4060，TGP可達100W，內存甚至最高可以選配1T LPDDR5x。

IDC：全球PC首季出貨量按年增1.5% 聯想市佔率第一

另值得一提，市場研究公司IDC早前發表報告指，今年首季全球個人電腦出貨量按年增長1.5%至5980萬部，為兩年來首次錄得增長，同時回到疫情前相若水平。首季出貨量上升，主要由於去年同期基數低，以及新電腦配置人工智能帶動需求增加。其中聯想市佔率達23%，排第一，期內出貨量按年增加7.8%；其次為惠普，出貨量按年升0.2%，市佔率達20%；排第三為戴爾，市佔率為15.5%，但出貨量按年跌2.2%。IDC認為，雖然中國處境仍艱難，但隨著配置AI的新型電腦逐步上架，加上商業買家逐步更新在疫情期間購買的個人電腦，相信個人電腦復甦趨勢會持續。





Counterpoint Research的數據更顯示，全球個人電腦出貨量在今年首季按年增長約3%，其中聯想出貨量按年增長8%，市場份額從去年同期的23%回升至24%。而2024年被視為AI PC(包括桌機和筆電)的元年，預計全年新出貨的筆電中將有45%具備AI能力。

里昂料聯想上季業績穩固 目標價升至10.8元



里昂近日發表報告，預期聯想截至今年3月底止末財季業績穩固，其個人電腦業務的強勁表現，將抵銷伺服器業務裁員所帶來的開支有餘。目標價由9.6元上調至10.8元，並將評級由「跑贏大市」上調至「買入」，看好公司精簡伺務器業務，並預期公司將於今年下半年披露更多有關AI PC的詳情。

東方證券亦維持聯想「買入」評級，予目標價11.03元。該行指，聯想發布多款AI PC新產品，實現了其定義的AI PC五大特性：內嵌個人大模型與用戶自然交互的智能體、個人知識庫、本地異構AI算力、開放的人工智慧應用生態及個人數據和隱私安全保護，成為中國市場中真正意義上的AI PC。而個人智能體聯想小天成為AI PC關鍵，可實現繪畫、文件生成、購買商品、同步翻譯和記錄會議紀要等功能，為不同類型的用戶提供完全個性化的服務。集團又致力構建豐富AI生態，打造「一擎三箭」，其中「一擎」指擎天智能體引擎，「三箭」分別是面向政企客戶的政企方案服務、中小企業的方案服務及面向個人用戶的消費服務。



摩根士丹利亦將聯想目標價從8.8元升至9.1元，並上調公司2024至2026財年盈利3至4%，反映個人電腦需求略有好轉，維持「增持」評級。5月23日聯想將公布2024年3月底止年度第四財季業績，數據顯示聯想期內PC出貨量達到1330萬台，高出大摩預計的1280萬台，也高出市場預計，相信季度收入同比增加8%至136億美元，不過環比下降14%。大摩對聯想從2024年下半年之後的PC置換周期維持樂觀態度，但指如果沒有具體的數據以及對PC升級和基礎設施方案業務(ISG)盈虧平衡時間的高可預見性，並不認為其股價會跑贏。

美國撤銷向華為供應晶片許可 雷蒙多：更了解AI功能須採取行動

值得留意，華為和蘋果在7日同時舉行發布會，對決平板電腦、筆記本電腦等新品。多家外媒引消息稱，美國進一步收緊了對華為出口限制，撤銷了美國晶片企業高通和英特爾公司向華為出售半導體的許可證。據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多表示，華為是一個威脅，撤銷部分企業對華為出口的某些許可證並非政策改變，當更加了解人工智能的功能時，美方必須採取行動。



中國商務部新聞發言人回應稱，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

林家亨：因美國打壓難受惠AI電腦換機潮 有貨宜先行食胡

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，聯想屬於被美國打壓的企業，今年正值AI電腦換機潮，本可成為聯想亮點，但聯想買不到高階AI晶片，只買到中下價晶片，故真正玩AI的機構或個人用戶絕對不會買聯想電腦，而聯想今日股價已升穿保歷加通道頂線，有貨應趁機食胡。

聯想半日升6.28%收報9.99元，最多升7.45%高見10.1元，成交4.81億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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