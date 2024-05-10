恒指 | 港交所高開逾3%，傳內地減免港股通投資者股息所得稅

．據《彭博》引述消息指，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅的情況

．港交所(00388)現價升3.5%，為開市最佳表現藍籌，報275元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.6%

港交所(00388)現價升3.5%，為開市最佳表現藍籌，報275元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.6%。該股成交約32股，涉資8435元。

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據《彭博》引述消息指，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅的情況。報道指，相關計劃的草案已上報有關監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。



中證監今年4月19日公布5項資本市場對港合作措施，包括擬放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、擬將REITs納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市。



現時，恒生指數報18669，升131點或升0.7%，主板成交超過27億元。國企指數報6612，升52點或升0.8%。恒生科技指數報3975，升28點或升0.7%。



即月期指新報18631，升112點，低水38點。即月國指期貨報6610，升49點，低水3點。即月科指期貨新報3982，升26點，高水16點。

撰文:經濟通市場組

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