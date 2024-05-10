QQ | 券商料騰訊首季多賺34%，國內遊戲業務或見底回升

．騰訊將於下周二(14日)公布2024年第一季業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊首季非國際財務報告準則(Non-GAAP)盈利料介乎373.02億至451.74億元人民幣

．騰訊首季第一季度缺乏重磅新作推出，以及高基數效應下，券商普遍預期，國內市場的遊戲收入將按年錄得下跌

騰訊(00700)將於下周二(14日)公布2024年第一季業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊首季非國際財務報告準則(Non-GAAP)盈利料介乎373.02億至451.74億元(人民幣．下同)，中位數為435億元，按年增長33.7%。季度收入預測中位數為1586.02億元，按年增5.7%。

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騰訊首季第一季度缺乏重磅新作推出，以及高基數效應下，券商普遍預期，國內市場的遊戲收入將按年錄得下跌；不過，新作《地下城與勇士》手遊將於本月21日在內地上線，看好國內遊戲將於第二季將迎來拐點。亦有大行認為，在微信生態為基礎上，現有遊戲業務改善及人工智慧的中期變現，將改善騰訊的盈利增長前景。





*花旗料騰訊首季國內遊戲收入按年跌6%*



花旗預料，騰訊首季國內市場的遊戲收入仍按年跌6%，而國際遊戲收入預計按年增長1.5%。雖然第一季度總收入料按年增長5.3%至1579億元，但受益於高利潤收入增長和嚴格的開支控制，預測毛利將錄14.7%的增長，經調整淨利潤料增長35%至440億元。



花旗指，進入第二季，隨著國內遊戲恢復按年正增長，電子商務季節性需求或支持視頻號和直播業務，相信騰訊的總收入將從第二季到第四季重新加快增長。該行預期，騰訊第二季收入將按年增長8.8%至1624億元，經調整淨利潤將增21%至454億元。





*瑞銀:騰訊遊戲復甦潛力遭忽視*



瑞銀指，據Sensor Tower數據顯示，在遊戲《荒野亂鬥》帶動下，騰訊持股的手遊廠商Supercell今年第一季收入按年增82%；而《PUBG》首季收入按年增長34%，認為上述數據將支持騰訊自去年第四季以來錄得顯著改善，認為市場忽視騰訊國際遊戲業務的復甦。



該行指出，《荒野亂鬥》早於2018年推出，該作品的重新興起，反映舊作仍然具有巨大的潛力，尤其現時市場上新且成功的IP和創新遊戲類型仍然稀缺。報告相信，《荒野亂鬥》和《和平精英》近期的成功應該會讓投資者對其策略更有信心，並更能認識到騰訊現有產品組合的潛力。



*大摩:年初以來騰訊回購步伐明顯加快*



摩根士丹利認為，騰訊毛利率持續擴張和增強股東回報是關鍵亮點，預計今年第一季是騰訊國內遊戲業務的低谷，次季即將推出的《地下城與勇士》將是轉折性的催化劑。



大摩又提到，騰訊公布今年計劃回購至少130億美元，規模較2023年度倍增，而第一季已回購超過5100萬股，多於大股東Prosus同期約4100萬股的減持規劃。騰訊每日回購金額超過1.28億美元，年初至今回購金額已達到去年全年的一半。

騰訊(00700)將於下周二(14日)公布今年第一季業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價:





券商 評級 目標價(元) 花旗 買入 459 富瑞 買入 453 摩根大通 增持 410 高盛 買入 408 野村 買入 400 摩根士丹利 增持 400 滙證 買入 385 大和 買入 370

撰文:經濟通採訪組

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