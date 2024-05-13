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北水 | 港交所(00388)：北向交易實時成交額今起不再披露

13/05/2024

．港交所公告，於上周六（11日）完成推出前測試，從今日（13日）起，不再披露北向交易的實時交易金額

．北向每日額度餘額也會轉為只在餘額剩餘30%後才實時披露

 

北水 | 港交所：北向交易實時成交額今起不再披露

　　滬深港交易所4月聯合公告，以基於主場原則，修訂滬港通、深港通餘額披露要求，減少多項沿用10年的實時交易數據披露安排。港交所(00388)公告，於上周六（11日）完成推出前測試，從今日（13日）起，不再披露北向交易的實時交易金額，北向每日額度餘額也會轉為只在餘額剩餘30%後才實時披露。

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　　這次的改變，意味市場不再能便捷地實時觀察外資經滬股通、港股通北上買賣A股的情況。

 

撰文：香港經濟日報

2024-05-13｜港股突破19000 待低入貨仲有無機會？｜內銀股熱炒 內房股翻紅 轉勢定死貓彈？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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