日圓 | 日本央行削減購債規模，日圓短線走強

．日本央行在周一(13日)的常規操作中購買的政府債券較4月24日少。

．日本央行表示，將購買4250億日圓的5及10年期國債，而上個月購買了4755億日圓。

日本央行在周一(13日)的常規操作中購買的政府債券較4月24日少。

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日本央行表示，將購買4250億日圓的5及10年期國債，而上個月購買了4755億日圓。



分析指，此舉可能會推高日本國債孳息率，縮小日本與美國之間的巨大孳息率差距。在日本央行公布上述決定後，日本10年期國債孳息率立即上升，日圓亦短線走強。

撰文：經濟同國金組

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