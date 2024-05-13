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傳美國或大增中國電動車關稅，車股勢弱可趁機吸？

13/05/2024

　　據報美國本周將公布在關鍵領域提高對華商品關稅，其中針對中國電動車的關稅將提高近3倍達到102.5%，令新能源車股在大市連日攀高下反下挫，其中小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)今早(13日)都曾插半成，理想汽車(02015)也曾跌逾3%。雖然現時中國汽車出口增速大於內銷，但有分析指，消息對中國電動車公司打擊不大，因現有關稅實際上已使許多車企對美國市場卻步。另乘聯會公布4月全國新能源車零售按年增28%，而5月受惠以舊換新補貼政策，表現料更好，不知可否趁新能源車股弱勢趁機吸納呢？

 

（理想汽車網頁截圖）

 

據報美國增中國電動車關稅至102.5%　分析：對車企打擊不大

 

　　據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登本周將公布，在關鍵領域提高或增加對華商品關稅，其中針對中國電動汽車的總關稅將從27.5%提高到102.5%，增幅高達75個百分點或2.7倍。不過，根據易車網數據，中國3月汽車出口十大市場中，美國排名十大不入。據美媒報道，在美國銷售的中國車企並不多，比亞迪(01211)只在美國銷售電動巴士。有分析認為，消息對中國電動車公司打擊不大，因為現有關稅實際上已使許多中國電動車公司對美國市場卻步，但關稅「加辣」勢必讓中國廠商進一步打消進軍美國市場的念頭。


　　而拜登在下屆總統大選的競爭對手、來自共和黨的特朗普周六(11日)對拜登的關稅決策作出批評，稱他早該在四年前就這樣做。特朗普建議對所有中國電動汽車徵收100%的關稅、對墨西哥製造的中國汽車徵收200%的關稅，以及對所有中國商品普遍徵收60%的關稅。

 

中汽協：4月汽車出口同比增34%　國內銷量僅增4.1%

 

　　值得一提，中國汽車工業協會最近發布的數據顯示，目前中國汽車市場呈現出口增速大於內銷的特點。今年前4個月，汽車國內銷量為725.2萬輛，同比增長5.6%；汽車出口量為182.7萬輛，同比增長33.4%。其中，4月汽車國內銷量為185.5萬輛，環比下降15.4%，同比增長4.1%；汽車出口量為50.4萬輛，環比增長0.4%，同比增長34%。

 

　　乘聯會秘書長崔東樹表示，中國汽車出口是近期增長亮點。中國汽車從零部件出口為主，隨後整車出口走強，到近期的新能源汽車持續表現很好，體現了中國汽車行業的強大發展力量和良好效果。中國汽車產業的體系和能力已經成熟，未來的競爭力將逐步改變世界汽車格局。

 

乘聯會：4月新能源車零售增28%　5月受惠補貼政策料更好

 

　　另乘聯會公布，4月全國乘用車市場零售153.2萬輛，同比下降5.7%，環比下降9.4%。今年以來累計零售636.4萬輛，同比增長8%。而4月新能源車市場零售67.4萬輛，同比增長28.3%，環比下降5.7%。4月新能源車出口11.5萬輛，同比增長26.8%，環比下降4.1%。4月廠商出口方面，比亞迪汽車為41011輛、特斯拉中國為30746輛、上汽乘用車為6048輛、吉利汽車(00175)2273輛、長城汽車(02333)為2024輛、小鵬汽車為1012輛。


　　乘聯會表示，汽車以舊換新補貼實施細則發布落地，對車市是重大利好，雖然5月休假時間長，但預計5月車市零售會好於4月。從春節後消費者就關注以舊換新的政策，期待政策帶來購車實惠，因此政策的實施對車市是重大利好，預計年度報廢總量應能達到近千萬輛的規模，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億元以上的年消費增量，5月車市有望一掃低迷狀態實現恢復性增長。

 

深圳開展汽車以舊換新補貼活動　最多補貼1萬人幣

 

　　此外，據《深圳特區報》報道，為貫徹落實全國新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新工作部署，深圳開展汽車「報廢更新」及「置換更新」補貼活動，最多補貼1萬元人民幣。報廢更新補貼方面，今年4月24日至12月31日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊車並購買新能源乘用車的，補貼1萬元人民幣；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7000元人民幣。

 

　　置換更新補貼方面，個人消費者通過「置換更新」方式(賣舊車、買新車)在深圳市汽車銷售企業購買小汽車並完成註冊登記的，按照分檔、分類原則給予補貼，補貼金額由2000至8000元人民幣不等。

 

何啟俊：美國加徵關稅短期影響不大　首選理想100元以下可吸

 

傳美國或大增中國電動車關稅，車股勢弱可趁機吸？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，去年中國新能源車出口，歐洲市場佔50%，其餘主要為中東、非洲及東南亞國家，美國佔比不足1%，故美國針對中國電動車加徵關稅，料短期對中國新能源企影響不大，除非美國可拉攏某些歐洲國家加入。而內地就小排量燃油車換作新能源車，推出以舊換新補貼，料可令新能源車下半年銷量向好。此外，北京車展剛完結，有大量新品牌新車款展出，料往後幾個月陸續推出，相信到時可增強新能源車關注度及購買意欲。

 

　　何啟俊認為，基於上述多個因素，新能源車股可趁低吸納，當中首選理想汽車，理想早前受新車MEGA銷情欠佳影響，令股價下挫，該款車屬大型七人MPV，確不合內地買家喜好，內地買家偏好SUV，但理想整體汽車交付數據還算可以，股價跌至100元以下可買入，短期上望120元以上。另次選為比亞迪，回至200元邊可吸納，短線上望近期高位約230元。小鵬及蔚來則不建議吸納。

 

　　新能源車股今早普遍下跌，比亞迪半日跌0.54%收報222.2元，小鵬跌2.03%報31.3元，蔚來跌2.19%報40.15元，零跑(09863)跌2.28%報29.95元，惟理想微升0.19%報105.7元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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