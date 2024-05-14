TVB | 電視廣播(511)發新股予邵氏兄弟(953)及廣發，籌1億元

．電視廣播(00511)公布，分兩批發行共約2874.4萬股新股，集資約1.1億元。

．該集團指，根據一般授權以每股3.36元配發約874.4萬股新股予廣發証券全資附屬公司廣發全球資本，將佔擴大後股本約1.87%，每股發行價比昨天收報3.73元折讓約9.9%，集資約2938萬元。

電視廣播(00511)公布，分兩批發行共約2874.4萬股新股，集資約1.1億元。

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該集團指，根據一般授權以每股3.36元配發約874.4萬股新股予廣發証券(01776)(深:000776)全資附屬公司廣發全球資本，將佔擴大後股本約1.87%，每股發行價比昨天收報3.73元折讓約9.9%，集資約2938萬元。





*邵氏持股升破25%*



另外，該集團指，根據特別授權配發2000萬股新股予主要股東邵氏兄弟(00953)，每股發行價4元，比昨天收報3.73元溢價約7.24%，集資約8000萬元，邵氏兄弟持股由22.09%升至25.02%，有關特別授權配發新股需待股東批准。



該集團指，集資所得將用作一般企業用途，包括與內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金，預計於下半年開始拍攝及製作10部劇集。雖然預計這將帶來可觀的收入增量，但產生製作成本與從優酷等聯合製作夥伴收到進度款之間通常存在滯後期，因此製作如此數量的劇集在初期階段亦將需要增加營運資金，故集資以確保整體流動資金水平始終維持健康。

撰文:經濟通市場組

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