  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指短線縱失萬九強勢未改 長汽升勢未完可追落後

14/05/2024

　　恒生指數半日報19089，跌25點或0.1%，主板成交逾820億元。恒生中國企業指數報6757，跌3點或不足0.1%。恒生科技指數報4057，升39點或1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報379.8元，升1.6元或0.4%，成交43.9億元；阿里報82.7元，升1.55元或1.9%，成交34.58億元；美團報122.6元，升0.3元或0.2%，成交30.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

長汽魏牌摩卡Hi4 (設計圖片)

 

聶振邦：恒指19050水平關鍵

 

　　恒指早盤反覆，早段高見19301後有回吐壓力，半日由轉升為跌，低見19078。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指升破19000關後已重返去年8月所造的下跌裂口頂部以上，如恒指未有連續兩日失守該裂口頂部19050水平，則仍可視為短線回吐調整。他認為，即港股有短期回吐壓力，但整體氣氛仍然良好，料回調後可上望19500。


市場對魏牌新車有憧憬  長汽上望17元

 

　　長城汽車(02333)旗下新能源車品牌魏牌發布新版旗艦車型摩卡Hi4，定價為23.88萬人幣，屬內地新能源車定價範圍較低者，據報摩卡Hi4搭載長城Hi4性能版四擋電四驅系統，CLTC純電續航里程達200km。新車發布後長汽股價今早飆升，半日最多升超過8%。


　　聶振邦指，市場在五一假後對於消費市道信心有進一步提升，加上早前小米(01810)推出SU7反應熱烈，加強市場對新車發布的憧憬。以股價來看，他指長汽現時預測市盈率約11倍，比起其他新能源車股為低，提升市場追落後意欲，帶動股價今日表現，後市有望繼續向上挑戰2022年高位16.5至17元水平。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

長汽周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09857

檸萌影視

9.180

異動股

00881

中升控股

15.060

異動股

03160

華夏日股對沖

20.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09857 檸萌影視
  • 9.180
  • 00881 中升控股
  • 15.060
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.980
  • 01563 友聯國際教育租賃
  • 0.690
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.500
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.000
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 37.600
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 57.950
  • 目標︰$60.00以上
  • 09999 網易－Ｓ
  • 157.000
  • 目標︰$170.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00941 中國移動
  • 73.700
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 15.260
  • 目標︰$17.00
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01368 特步國際
  • 5.970
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2024 12:28  名創優品首季多賺25%至5.82億人幣，內地淨增108家門店

14/05/2024 12:19  銀娛首季經調整EBITDA升49%至28億元，淨收益升50%

14/05/2024 12:05  《午市前瞻》恒指短線縱失萬九強勢未改，長汽升勢未完可追落後

14/05/2024 12:06  恒指跌25點報19089，藥明康德升7%信義玻璃挫7.6%

14/05/2024 08:26  《神州債市》首期30年超長期特別國債周五發行，涉400億人幣

14/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８８﹒０７億元，買盈富沽騰訊

14/05/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升港交所目標一成半，富瑞削藥明生物目標兩成

14/05/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１１８，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

陸叔專訪 ｜慢牛降臨，今年先看2xxxx點，其後可上望.....（有片）新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

旅遊 | 機場旅客保安費明年元旦起加至65元，生效前發出的機票不受影響新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI假照片 | 有圖未必有真相？AI生成假圖觸發不實資訊傳播危機，以數碼浮水印作防偽標記是否最佳解決方法？
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會大？ | 內地M2創新低 對人民幣走勢有影響？
人氣文章

台灣熱話．姚超文

大陸料能勉強容忍賴清德
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

一年一度的時尚盛事！Met Gala 2024名人珠寶圖鑑：Zendaya、楊紫瓊以祖母綠點綴華麗晚裝！Cara Delevingne誇張鑽石盔甲現身
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

龍捲風的一拳，古天樂的一句
健康好人生 Health Channel
人氣文章
女子狂食菜引發急性腎衰竭需洗腎保命？醫生警告：5種蔬菜食太多會傷腎！因為含有一種物質
人氣文章
子宮肌瘤病徵 │ 月經血量是常人50倍！30歲女子檢查驚現體內藏60粒子宮肌瘤！邊4類女生易有子宮肌瘤？
人氣文章
女子長期用錯脫毛方法！腋下長出逾20粒囊腫需急做手術切除！腋窩發現兩個異狀要即求診！如何分辨毛囊炎與汗腺炎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章專訪14/05/2024
陸叔專訪 ｜慢牛降臨，今年先看2xxxx點，其後可上望.....（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

普京是當代涅夫斯基？

13/05/2024 07:56

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金