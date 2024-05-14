港股 | 午市前瞻 | 恒指短線縱失萬九強勢未改 長汽升勢未完可追落後

恒生指數半日報19089，跌25點或0.1%，主板成交逾820億元。恒生中國企業指數報6757，跌3點或不足0.1%。恒生科技指數報4057，升39點或1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報379.8元，升1.6元或0.4%，成交43.9億元；阿里報82.7元，升1.55元或1.9%，成交34.58億元；美團報122.6元，升0.3元或0.2%，成交30.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

長汽魏牌摩卡Hi4 (設計圖片)

聶振邦：恒指19050水平關鍵

恒指早盤反覆，早段高見19301後有回吐壓力，半日由轉升為跌，低見19078。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指升破19000關後已重返去年8月所造的下跌裂口頂部以上，如恒指未有連續兩日失守該裂口頂部19050水平，則仍可視為短線回吐調整。他認為，即港股有短期回吐壓力，但整體氣氛仍然良好，料回調後可上望19500。



市場對魏牌新車有憧憬 長汽上望17元

長城汽車(02333)旗下新能源車品牌魏牌發布新版旗艦車型摩卡Hi4，定價為23.88萬人幣，屬內地新能源車定價範圍較低者，據報摩卡Hi4搭載長城Hi4性能版四擋電四驅系統，CLTC純電續航里程達200km。新車發布後長汽股價今早飆升，半日最多升超過8%。



聶振邦指，市場在五一假後對於消費市道信心有進一步提升，加上早前小米(01810)推出SU7反應熱烈，加強市場對新車發布的憧憬。以股價來看，他指長汽現時預測市盈率約11倍，比起其他新能源車股為低，提升市場追落後意欲，帶動股價今日表現，後市有望繼續向上挑戰2022年高位16.5至17元水平。

長汽周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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