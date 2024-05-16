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美股 | 4月CPI重燃降息預期，美股3大主指創歷史新高

16/05/2024

．美國4月通脹降溫，重燃市場對聯儲局年內降息的期望，美股3大股指周三（15日）齊創歷史新高。

．美國4月CPI按年增幅為3.4%，符合預期，是半年來首次停止加速。

 

美國4月通脹降溫，重燃市場對聯儲局年內降息的期望，美股3大股指周三齊創歷史新高。

　　美國4月通脹降溫，重燃市場對聯儲局年內降息的期望，美股3大股指周三（15日）齊創歷史新高。

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　　道指漲349.89點，或0.9%，報39908點。標普500漲61.47點，或1.2%，報5308.15點。納指漲2321.21點，或1.4%，報16742.39點。


　　美國4月CPI按年增幅為3.4%，符合預期，是半年來首次停止加速。美國4月份零售銷售額與3月基本持平，低於預期的0.4%。美國5月份住宅建築商信心指數，亦出現半年來首次下降。



*美匯指數跌至5周低位*


　　美匯指數跌至5周低位，跌0.67%，至104.31。美元兌日圓下跌1.0%，至154.93。歐元兌美元上漲0.6%，至近2個月高點1.0881。瑞典克朗兌美元上漲1.4%，為11月份以來最大漲幅。


　　英鎊兌美元上漲0.7%，至1.2684，創三周來最大漲幅。澳元兌美元漲1%，至0.6695，創4個月高點。紐元兌美元一度上漲1.4%，至0.6067。


　　聯儲局降息預期上升，美元走軟，黃金價格再度觸及3周高位。紐約期金漲1.2%，至每盅司2386.65美元。


　　原油上漲，紐約期油漲61美仙，報每桶78.63美元。布蘭特期油漲37美仙，報每桶82.75美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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