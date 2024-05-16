美股 | 4月CPI重燃降息預期，美股3大主指創歷史新高

．美國4月通脹降溫，重燃市場對聯儲局年內降息的期望，美股3大股指周三（15日）齊創歷史新高。

．美國4月CPI按年增幅為3.4%，符合預期，是半年來首次停止加速。

美國4月通脹降溫，重燃市場對聯儲局年內降息的期望，美股3大股指周三（15日）齊創歷史新高。

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據《新華社》報道，外交部長王毅昨天（15日）在京同巴基斯坦副總理兼外長舉行第五次中巴外長戰略對話後見記者時........

隨著消費者和企業減少支出，日本經濟於第一季度出現萎縮，凸顯經濟復甦的脆弱性.........



道指漲349.89點，或0.9%，報39908點。標普500漲61.47點，或1.2%，報5308.15點。納指漲2321.21點，或1.4%，報16742.39點。



美國4月CPI按年增幅為3.4%，符合預期，是半年來首次停止加速。美國4月份零售銷售額與3月基本持平，低於預期的0.4%。美國5月份住宅建築商信心指數，亦出現半年來首次下降。





*美匯指數跌至5周低位*



美匯指數跌至5周低位，跌0.67%，至104.31。美元兌日圓下跌1.0%，至154.93。歐元兌美元上漲0.6%，至近2個月高點1.0881。瑞典克朗兌美元上漲1.4%，為11月份以來最大漲幅。



英鎊兌美元上漲0.7%，至1.2684，創三周來最大漲幅。澳元兌美元漲1%，至0.6695，創4個月高點。紐元兌美元一度上漲1.4%，至0.6067。



聯儲局降息預期上升，美元走軟，黃金價格再度觸及3周高位。紐約期金漲1.2%，至每盅司2386.65美元。



原油上漲，紐約期油漲61美仙，報每桶78.63美元。布蘭特期油漲37美仙，報每桶82.75美元。

撰文：經濟通國金組

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