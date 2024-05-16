騰訊季績勝預期大行齊升目標，阿里業績平平無驚喜，股價榮辱互見可以點部署？

兩隻龍頭科企騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)齊派成績表，其中騰訊首季經調整盈利按年增54%至502.65億元人民幣，遠勝市場預期，雖然本土市場遊戲收入跌2%，但網絡廣告業務收入急增26%。阿里上季經調整淨利潤按年跌11%至244.18億元人民幣，略遜預期，期內收入升7%，騰訊績後獲多間大行上調目標價，股價曾最多飆半成，自去年1月底以來首度重上400元整數心理關口。阿里股價績前已炒上，業績無亮點下，最多回吐逾4%。兩隻股份應如何部署？

（騰訊官網媒體資料庫）

騰訊首季經調整盈利按年增54% 收入增6%



騰訊公布，今年首季公司權益持有人應佔盈利418.89億元人民幣，按年增長約62%。以非國際財務報告準則計，公司權益持有人應佔盈利502.65億元人民幣，按年增54%，遠勝市場預期的429億元人民幣。期內收入按年增6%至1595.01億元人民幣；稅前盈利按年增50%至568.20億元人民幣。



以業務劃分，增值服務業務收入按年跌0.9%至786億元人民幣，國際市場遊戲收入增3%至136億元人民幣，本土市場遊戲收入下降2%至345億元人民幣，社交網絡收入下降2%至305億元人民幣。網絡廣告業務收入按年急增26%至265億元人民幣；視頻號總用戶使用時長按年增長超80%，期內騰訊通過拓展商品品類和激勵更多內容創作者參與直播帶貨，加強了視頻號直播帶貨生態。金融科技及企業服務業務收入增7%至523億元人民幣，主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少，而理財服務收入增長強勁。企業服務業務收入實現十幾個點的同比增長率，乃由於雲服務收入及視頻號商家技術服務費增長。





騰訊：料廣告增長放慢遊戲業務好轉 回購不取決於股價



集團總裁劉熾平指，鑑於經濟形勢復雜，預計廣告增長在接下來的季度會比第一季度慢，集團在增加視頻號的廣告收入方面仍處於早期階段，現時處於一個良好的位置，可以繼續快速佔據市場份額。首席戰略官James Mitchell指，公司在遊戲業務方面未見到特別的風險，相信隨著結構變化，遊戲業務將好轉。公司目標是提高遊戲出品水平，專注提供少而精的大作品。對於AI方面的部署，管理層指，微信和其他高用戶參與度的產品將是AI產品的絕佳分銷渠道，公司正在開發和測試適合旗下現有產品的不同AI產品，並將適時推出。





另外，騰訊公布今年第一季於聯交所以總代價約148億元(未計開支)購回合共5104萬股股份，購回的股份其後已被註銷。騰訊早前承諾今年股份回購規模至少翻倍至超1000億元。被問到近月騰訊大漲後會如何部署回購節奏，劉熾平表示，集團的回購計劃一直在相當一致的基礎上進行，不認為回購取決於股價，因股價仍然具吸引力，企業利潤大幅增長，投資組合價值不斷增加，長期前景非常好，因此集團將繼續追求股票回購。

摩通：騰訊首季遊戲收入勝預期 目標價升至480元

摩通發表研報指，受現有遊戲大作復甦支持，騰訊首季線上遊戲收入在高基數下仍按年持平，表現優於預期，這反映騰訊現有遊戲組合的長期可持續性。相信騰訊首季業績將催動股價上升，在眾多正面驚喜中，國內遊戲收入改善及廣告收入復甦尤其重要，因為國內遊戲業務影響市場對騰訊核心利潤增長的看法，而廣告業務影響投資者對中長期增長的預期。鑑於其穩健的增長前景、慷慨的股東回報及估值具吸引力，重申仍是行業首選，將目標價由410元上調17%至480元，評級維持「增持」。

富瑞指，騰訊今年首季收入符合預期，非國際財務報告準則盈利則超出市場預期。在各個業務板塊中，旗艦遊戲作品的流水於3月恢復按年增長，未來亦有新作值得期待；而在廣告技術升級及視頻號帶動下，線上廣告業務市場份額持續增長；金融科技和商業服務(FBS)方面，亦有多類型的產品供應。相信騰訊在其高質量增長戰略上展現了強大的執行力，維持「買入」評級，目標價由453元上調4.9%至475元，並重申為行業首選。





高盛：料今年收入持續改善 大摩：料強勢增長持續幾季

高盛將騰訊2024至2026年的盈利預測上調7%至8%，維持「買入」評級，並將目標價由408元上調14.2%至466元。高盛指，騰訊首季收入符合預期，網絡廣告業務表現勝預期，遊戲收入持平已好過預測，幫助抵銷金融科技業務增長放緩的影響。淨利潤大增54%，遠勝該行和市場預估，並實現10多年以來最快的增長速度。集團盈利能力進一步提升，將帶動自由現金流健康產生，估計將支持其持續派發股息，及今年回購股份超過1000億元。預計騰訊的遊戲業務將於第二季出現明顯變化，新作《DNF》手遊和《Honour of Fight》和常青遊戲的復甦，以及廣告業務健康增長，將抵銷金融科技業務增長放緩的影響，同時帶動集團整體收入於今年餘下時間錄得持續改善。

摩根士丹利亦將騰訊目標價由400元調高12.5%至450元，維持「增持」評級。大摩預期，騰訊強勢增長將持續到之後幾個季度，甚至在幾大主要遊戲發布之前，預計第二財季遊戲增長為同比增7%。騰訊首財季廣告同比增26%，大大優於預期。隨著生成式人工智能(AI)的不斷採用，預計廣告點擊率將進一步提升，同比增19.5%。另外，騰訊將在2024財年進行超過1000億元的股份回購，預計在業績公布後將恢復進取的每日回購，進而支撐股價。

阿里上季經調整淨利潤按年跌11% 連特息派20.75美仙





（阿里巴巴官網媒體資料庫）





阿里巴巴公布，截至今年3月31日止年度，純利797.41億元人民幣，按年升9.97%；非公認會計準則淨利潤1574.79億元人民幣，按年升11.4%；收入9411.68億元人民幣，增8.3%。而截至今年3月底止第四季度純利為32.7億元人民幣，按年跌86.09%。集團指盈利下跌主要由於所持有的上市公司股權投資產生淨虧損，而去年同期則為淨收益。而第四季度非公認會計準則淨利潤為244.18億元人民幣，按年跌10.8%，遜預期的262.32億元人民幣，主要由於增加對電商業務的投入及一次性授予菜鳥員工的留任激勵。期內收入2218.74億元人民幣，按年升7%；按業務劃分，淘天集團收入增4%至932.16億元人民幣，雲智能集團收入增3%至255.95億元人民幣，阿里國際數字商業集團收入增45%至274.48億元人民幣，菜鳥收入增30%至245.57億元人民幣。



董事會批准向普通股持有人和美國存託股持有人派發兩部分股息，包括2024財年年度定期現金股息，金額分別為每股普通股0.125美元或每股美國存託股1美元；以及一次性特別現金股息作為處置某些財務投資收益的分配，金額分別為每股普通股0.0825美元或每股美國存託股0.66美元，兩者均以美元支付。股息總額約為40億美元。

阿里：戰略見效正重回增長軌道 雲外部收入爭取雙位數增長



集團首席執行官吳泳銘表示，第四季度業績表明公司的戰略見效，阿里正在重回增長軌道。通過聚焦用戶體驗，淘天和國際電商業務的商品成交金額(GMV)均實現雙位數按年增長，AI產品的客戶及相關雲計算收入亦加速增長。展望2025財年，預計淘天的GMV將隨著消費體驗提升逐漸恢復健康增長，同時商業化產品進度也將按計劃進展。另外，上季核心公共雲產品收入實現雙位數同比增長。在大模型、互聯網、金融、智能汽車等行業的強勁需求拉動下，來自AI的產品相關收入，更是獲得三位數的同比加速增長。基於領先的產品組合、對AI基礎設施的大力布局以及積極的行業夥伴策略，集團有信心阿里雲剔除集團內客戶的收入，能在2025財年下半年重返雙位數增長。





集團首席財務官徐宏指，阿里第四季度表現強勁，收入按年增長7%，公司對戰略優先級業務的大力投入已初見成效，並對業務前景充滿信心。公司將持續踐行提升股東回報的承諾，2024財年公司已回購125億美元股份，同時董事會已批准2024財年派發股息40億美元。另方面，集團宣布，公司一直在為其在香港主要上市做準備，目前預計於今年8月底完成轉換為於港交所雙重主要上市，將適時就主要上市轉換日期另行公告。

花旗：策略性再投資將帶動增長加快 惟將目標價降至120元



花旗指，阿里在截至今年3月底的2024財年商品交易總額(GMV) 和中國零售商業客戶管理(CMR)增長均重新提速，並透過回購和派息實現165億美元的股東回報。展望2025財年，隨著新廣告變現工具的逐步推出，預計GMV將保持健康增長，CMR亦穩步上升。由於阿里正在進一步精簡低利潤的雲項目，並看到人工智能相關需求正面，管理層預計，阿里雲收入料於2025財年下半年重返雙位數增長。不過，隨著AE Choice的勢頭不斷增強，阿里承諾繼續投資國際數字商業集團(AIDC)，以進一步滲透本地賣家，擴大跨境市場份額，因此在單位經濟效益(UE)開始改善之前，短期內損失可能會持續。目標價由122元下調至120元，但維持「買入」評級，以反映集團策略性的再投資帶動增長重新加快，及穩健的股東回報政策進一步支持估值等方面初見成效。





大和亦維持阿里「買入」評級，惟下調公司今明財年每股盈利預測4%，基於其在淘天集團及國際電商業務的持續開支以爭取市佔，目標價由103元降至98元。大和指，阿里2024財年第四財季收入符合預期，但非公認會計準則除息税及攤銷前溢利低於市場預期7%，主要因為公司繼續就爭奪用戶及雲業務投資。而公司股份回購計劃展示釋放股東價值承諾，除回購及派息，客戶管理服務收入增長加快及外間雲收入正面增長，將令該股有顯著價值重估。另該行對阿里雲長期盈利率看法較市場更為正面，基於經濟規模效應。料阿里雲現財年下半年將恢復增長，並受惠於人工智能需求。

林家亨：騰訊大股東隨時趁高減持 阿里業績無驚喜待回調才吼

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，國際大型平台如Google業務增長重點、核心收益也來自廣告，騰訊首季廣告業務收益增長那麼大，可見相較Google更加進取，手機遊戲業務增長則相對沒那麼重要，即使下半年增長加快也只是錦上添花。此外，過往如騰訊等中國超大型平台在開源方面很進取，但節流方面則不太謹慎，但隨著中國實體經濟增長放緩，節流開始變得更重要，若業務增長不夠快，節流可以很容易減省成本，再加上市場上新增的競爭者不多，業務被瓜分風險較小，節流自然可增加盈利。另值得留意，有大行在春江鴨騰訊公布業績前夕才大手買入，隨時會食胡。若再看遠些，近幾年每逢騰訊升至逾390元，其南非大股東Naspers都會減持。Naspers現時仍持有25.23%騰訊股份，曾揚言一定會減持；投資者若於低位買入，建議最少沽一半貨。

另林家亨指，阿里業績普通，沒太大驚喜，加上近期有報道指阿里旗下有些員工利用職權於客戶入線時收取賄款，影響公司形象，令本擬加入成為阿里專線店家的商戶現退潮，故料其短期業績不會有太大驚喜。此外，阿里股價由4月18日的68元一直升至績前的83元，已升穿保歷加通道頂線，在業績比市場預期略差下，有貨宜趁高食胡，待股價回調再考慮買入。

騰訊今日升3.98%收報397元，成交232.69億元；阿里跌3.57%收報79.7元，成交88.58億元。其他科技股普遍向上，京東(09618)升2.56%報132.4元，美團(03690)升3.04%報125.6元，快手(01024)升1.13%報58.15元，網易(09999)升0.89%報158.4元，惟百度(09888)跌0.73%報108.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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