《嚟緊炒D乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標42銀

金山軟件(03888)下周三(22日)公布截至今年3月31日止三個月業績，金山軟件主要從事遊戲研發及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務；提供雲存儲及雲計算服務；設計、研發及銷售推廣辦公軟件產品及服務。

（金山軟件網頁截圖）



金山軟件截至2023年12月31日止年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利4.83億元人民幣；整體毛利增13.8%至70.3億元人民幣，毛利率增加1.5個百分點至82.4%。



期內，營業額增長11.7%至85.34億元人民幣；佔總營業額53.4%之辦公軟件及服務，營業額增加17.1%至45.57億元人民幣，分部溢利增長21.9%至11.3億元人民幣；佔總營業額46.6%之娛樂軟件及其他業務，營業額增6.2%至39.77億元人民幣，分部溢利增長17.1%至10.92億元人民幣。



大摩加持，睇35銀



於2023年12月31日，金山軟件之現金及銀行存款為202.71億元人民幣，可換股債券及租賃負債分別為27.7億元人民幣及6701萬元人民幣，資產負債率(即總負債除以總資產)為24%。



摩根士丹利日前發表報告，指金山軟件總收入的反彈是由遊戲模式的重大更新所推動。大摩認為，金山軟件的可持續性值得關注，如果能持續下去，其遊戲部門的財務表現將在2024年第二季有上升空間。評級為「增持」，目標價35元。



睇返資料，原來騰訊(00700)持有金山軟件7.84%股權，小米(01810)嘅雷軍更係持有15.64%股權，有呢兩大股東持有，已見金山軟件並非等閒之輩。



技術走勢方面，金山軟件股價以小陽燭造好，目前於10天線樓上整固，錢駿建議現價26.8銀買入，首站31.6銀，中線以42銀為獲利目標，跌穿22銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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