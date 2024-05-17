港股完成頭肩底反彈目標，無貨何時可勇敢入場？ 李偉傑 : 留意此一水平（有片）

嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

港股今早（17日）裂口高開高走，曾高見19600點水平，收市仍升177點，報19553點，大市成交額急增至1793億元，繼續震盪朝二萬點進發？還是高處開始不勝寒？李偉傑認為，在憧憬外資回流、北水活躍、內地政策支持下，港股在5月份跑贏環球股市，技術走勢上已經到達頭肩底的反彈目標，相信在成交量配合下，後市仍會向2萬點進發，不過由於9日RSI仍處於嚴重超買水平，短線股獲利壓力比較大，特別是20200-20300點水平。他又呼籲手上並未持貨的投資者不用心急入市，可以指數會否出現技術性調整，留意10天線約18800至19000黠位置。大市急升，歸功於騰訊控股(00700)、中資金融股重磅股，幕後功臣當然是內房股。李偉傑認同，資金在市況轉好的情況下，仍會流向有政策面因素的版塊。

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