【騰訊出擊】批量新Game求突圍，新作難及昔日威？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

騰訊(00700)WeGame上日（19日）舉行遊戲之夜，一口氣推出至少13款新遊戲，當中包括市場期待已久的《黑神話：悟空》，即日起陸續公測、開放上線。騰訊今早（20日）輕微高開後走勢反覆，其後維持於約395元水平窄幅波動。截至10時15分，股份錄得近4億元資金淨主動買入，佔總成交金額近13％，當中以超級大戶及散戶買貨較進取，兩者主動買沽比率均達六成或以上。張智威指出，騰訊重投批量出擊為求維持市佔率，現時官方對手遊行業鬆綁為一大誘因。然而新一批手遊在政策背景及客觀社會狀況改變下，聲勢難及集團代表作《王者榮耀》。幸騰訊自身財政穩健，仍有力持續投資於人工智能(AI)發展，支持AI研發及應用，維持領先同業優勢。惟他強調，大股東Naspers沽貨陰霾仍在，或成中長線限制股價升幅的最大元兇；近期400元關口阻力較大，宜待股價回至350元水平再吸納。

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