《午市前瞻》恒指需力保萬九不失 618銷情料按年持平可吼京東

恒生指數半日報19234，跌401點或2%，主板成交超過805億元。恒生中國企業指數報6829，跌135點或1.9%。恒生科技指數報4003，跌131點或3.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、理想汽車(02015)及阿里(09988)；騰訊報383元，跌12元或3%，成交62.8億元；理想汽車報80.7元，跌19.2元或19.2%，成交27.67億元；阿里報84.35元，跌1元或1.2%，成交18.79億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里。

聶振邦：恒指不收穿19000則走勢仍屬樂觀





港股出現較大幅度回吐，今早裂口低開近200點後跌幅持續擴大，半日跌超過400點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指日線圖上過去兩個交易日都出現十字星形態，而且大市成交額收縮，「價升量縮」反映恒指高位早已存有較大回吐壓力。他預計，未來只要未有收穿19000，整體形勢仍然傾向樂觀，相則有可能意味今輪升勢已暫告一段落。

(網上圖片)

618概念宜吼電商股，短視頻直播股或現回吐





內地618購物節早於日前開銷，此前阿里及京東(09618)等電商股股價早已乘市況炒上，聶振邦分析指今年618再度提早開賣，反映電商企業可能都擔心今年銷情未必太好，故提早開賣已賺取更高銷量。他預計今年618銷情將按年持平，但料直播帶貨概念股今年可能未必造好，因去年銷情太好，今年高基數下可能增長不多，加上早前短視頻相關股價走勢跑贏，較為看淡此一概念，相反電商股本身則有望走勢趨穩。

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里早前公布業績後股價受壓，但翌日即裂口反彈重上84元以上，聶振邦指阿里4月至今已升超過20元或約三成，短線大市回調或拖累其出現較大回吐壓力，如有意吸納應待回落至82元再考慮。至於京東，他指出近期股價走勢較平穩硬淨，如股價不收穿130元水平，走勢仍算偏好不妨追入，上望150元。

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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