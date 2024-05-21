美減息預期及地緣政局升溫，金價再創新高獲大行唱好，金礦股可趁調整吸納？

金價受美國減息預期、地緣政治緊張局勢等因素帶動，昨日(20日)再創新高，紐約期金一度突破每盎司2450美元，收報每盎司2438.5美元，升0.9%。現貨金也曾升1.44%，觸及每盎司2450.07美元，超過4月12日盤中創下的2431.52美元歷史新高。現貨白銀亦漲2.2%至32.17美元，創逾11年新高。有大行料金價今年底或明年可升至2700美元，招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)近日亦獲大行上調目標價，但金礦股今日(21日)反而全線下挫，可能因此前累積升幅太多，可否趁調整吸納呢？

（Shutterstock）

美國4月通脹放緩重燃降息預期 伊朗總統墜機身亡加劇緊張局勢

上周公布的美國4月消費者物價指數(CPI)按年增幅為3.4%，符合預期，並從3月的3.5%增幅放緩。美國4月零售銷售與3月基本持平，也低於預期的0.4%。市場押注聯儲局最快可能在9月降息，帶動金價不斷上攻。此外，周日(19日)伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)和其他伊朗知名政治人物在該國北部的一次直升機墜毀事故中喪生，增加本已因以色列-哈馬斯衝突而緊張的地區的不確定性。另俄羅斯一處小型煉油廠周日遭烏克蘭無人機攻擊而停工，一艘駛往中國的油輪周六(18日)在紅海遭到也門胡塞武裝飛彈襲擊，都加深對黃金的避險需求。

FXStreet分析師Joaquin Monfort撰文指，伊朗總統去世的消息加劇該地區的緊張局勢，黃金價格因避險需求而上漲。惟美聯儲副主席巴爾(Michael Barr)表示，利率需要在當前水平維持更長時間，才能讓通脹回到可持續的目標水平，曾令金價回吐稍早時的漲幅。此外，美聯儲另一名副主席傑弗遜(Philip Jefferson)指，4月份CPI顯示的通脹好轉令人鼓舞，但這還不夠，從美聯儲首選的通脹指標——核心個人消費支出指數可見，今年頭4個月的通脹水平仍過高。



不過，Monfort指，昨日黃金價格反彈至歷史新高，突破自5月2日以來一直處於的上漲通道，金價的中期和長期圖表(日線圖和周線圖)看漲，為其提供支撐。假如突破每盎司2450美元的歷史新高，金價可能會繼續上漲至下一個目標，即重要的心理價位每盎司2500美元。



國金證券料明年金價達2700美元 高盛料新興國家央行淘金熱未完

國金證券表示，美國存在再通脹風險，核心CPI房屋分項增速或將於今年下半年開始反彈，疊加其他因素，美國或被拖入滯脹，預計2025年金價或將達到每盎司2700美元。法國興業銀行也表示，通脹的高粘性會助力金價上升，就像最近幾年出現的那樣。而從2008年全球金融危機開始，人們對美元的信心減弱，這不是一夜之間形成的問題，解決的方案也不可能一蹴而就。因此，黃金具備上漲的基礎條件。

另高盛早前預期新興國家央行的「淘金熱」尚未結束，將繼續增加黃金儲備，而自2022年俄烏戰爭爆發後，估計央行每季購入黃金數量達1000萬盎司，當中大部分未見披露，該行重申金價今年底升見2700美元的預測。

高盛升招金目標價至16元 星展升紫金目標價至22元



此外，高盛近日發表研報，將招金礦業2024至2026年經常性每股盈利預測上調35%至47%，以反映公司近期無條件全面要約收購西非Tietto Minerals、金價上漲預期，以及公司擬配售最多1.32億股新H股。估計公司的首次海外收購將促進2024至2026年自採黃金產量提升14%至29%。而隨著新的海域金礦(Haiyu Mine)預期於2024年底投產，預計招金的自採黃金產量將從2023年的15噸進一步提升至2028年的40噸，年均複合增長率達到21%。在產量強勁增長和金價上漲的預期下，預測招金2025年經常性淨利潤可達到21.9億元人民幣，維持「買入」評級，目標價由13元升至16元。



星展指，紫金礦業受惠金及銅價走勢強勁、礦產量提升，以及積極收併購和經營效率提升，增長前景向好，預測銅價及金價每上升1%，將分別帶動其每股盈利增長0.9%及0.5%，維持其「買入」評級，上調今明兩年盈測分別20%及12%，以反映對銅及金價的最新預測，並將其目標價由16元升至22元，對應2024年預測市盈率約8.6倍。瑞銀亦將紫金今明兩年盈利預測分別上調12%及15%，反映其首季經營指標正面，以及有色金屬市價，維持「買入」評級，目標價由18元升至22.3元。



林嘉麒：金價短期會否調整難料 買現貨金或黃金ETF較佳

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指， 伊朗總統突然墜機身亡引發陰謀論，令中東局勢緊張，金價受刺激昨日創新高，而美國4月CPI升幅溫和，市場估計聯儲局很快會減息，亦有助推高金價。之前美國CPI沒見怎樣回落，美元也未見很快走弱，現價可能已反映今年減息一至兩次，資金也先行部署黃金。此外，中國經濟增長較佳，預期黃金消費力較強，亦是令金價造好的原因之一。金價短期會否於2500美元遇阻後調整難以預料，因未知地緣政治緊張情況會催化至何種程度，而美國CPI亦未必那麼快回落，金價可能會和銀價一起自高位急回，若買了黃金ETF，跌穿某些水平就要止賺。

至於金礦股，林嘉麒指，其股價都已見由升轉跌，其中紫金今日走勢頗差，昨日高開高走大成交，應已短期見頂，金礦股未必適合於今輪金價調整時買入，它們都不屬低估值、高息率股份，若第二季表現差過第一季，其股價可能會有調整，有貨宜定下止賺位，無貨可再等等。而短線較令人擔心有金礦股於高位配股，加上首季盈利表現麻麻，基本面不太好，若想捕捉金價升勢，買現貨金或黃金ETF較佳，金礦股經較明顯調整後也可以買。而港股現處於牛市，個股或大市都不應由高位調整多於兩成，以紫金高位19.88元計，不應跌多過4元，跌15至18%可能是買入機會。

金礦股今日普遍回落，紫金跌4.73%收報18.52元，招金跌3.95%報14.58元，山東黃金(01787)跌7.45%報17.9元，靈寶黃金(03330)跌4.57%報3.55元，中國黃金國際(02099)跌3.77%報56.1元。SPDR金ETF(02840)則跌0.85%報1748元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金價及港股大市，立即重溫







其他金價/金股相關新聞：

《異動股》紫金（０２８９９）曾挫逾５％，現報１８﹒４８元

《駐滬專電》上金所上調黃金、白銀合約的保證金比例和漲跌停板

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票