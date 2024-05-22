港股 | 午市前瞻 | 恒指料高位橫行 看好聯想AI電腦唯股價升勢過急

恒生指數半日報19254，升34點或0.2%，主板成交近696億元。恒生中國企業指數報6842，升21點或0.3%。恒生科技指數報4004，升23點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及聯想集團(00992)；騰訊報384.6元，升1元或0.3%，成交53.24億元；友邦報62.35元，跌0.3元或0.5%，成交14.52億元；聯想集團報11.52元，升1.34元或13.2%，成交12.98億元。國指三大成交股份依次為騰訊、聯想集團及阿里(09988)；阿里報83.95元，跌0.45元或0.5%，成交12.62億元。科指三大成交股份依次為騰訊、聯想集團及阿里。

(聯想網頁截圖)

葉尚志：恒指回調至18500有支持





恒指昨日回吐超過400點後，今早近乎平開，早段反覆偏軟。及後在滙控(00005)及聯想集團(00992)帶動下，恒指掉頭上升。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日大跌400多點，今日反彈合理，但預料幅度不大。短期內，恒指升破20000點的機會不大，畢竟美國減息時間仍然不確定，而內地近期雖然加大力度穩樓市，以及促進消費以提振整體經濟發展，但成效如何仍有待觀察。因此，他預料港股短期內會在高位橫行。同時他認為，恒指自上月至今累積升幅度不小，適當調整亦屬合理。然而，基於港股目前估值仍然偏低，即使恒指回調，幅度也不會太大，預料在18500會有支持。





聯想明日公布季績要留意





昨日（21日），聯想發布首款搭載高通驍龍X Elite處理器的聯想Yoga Slim 7x和聯想ThinkPad T14s Gen 6，這兩款AI PC新品同時搭載了微軟的Copilot+功能。這兩款搭載全新驍龍X Elite處理器的AI PC配備12核Oryon CPU、Adreno GPU和專用Hexagon NPU，提供領先的PC性能，以及迄今為止最快的AI NPU，處理速度高達每秒45萬億次。聯想Yoga Slim 7x預計起售價為1,199美元，聯想ThinkPad T14s Gen 6預計起售價為1,699美元，兩款產品將於2024年6月上市。



葉尚志指出，港股這一波的升浪由大型科技股帶動，但近日市場焦點已經分散到中價股和其他板塊，就連商湯(00020)也炒作過好幾日。聯想發展AI PC已經傳了好幾個月，市場也引頸以待。因此，即使之前傳出美國政府有意制裁，但集團股價下跌後也很快反彈。儘管市場看好AI PC的前景，但聯想股價今日飆逾一成，有點過於進取，畢竟AI PC的市場反應及銷量如何還是未知數，但眼下第四季的業績不能忽略，建議投資者還是先關注明日公布的季績。不過，就算季績為市場所接受，但股價今日升得急，預料上升空間亦不多。未持貨的投資者，不妨等股價下調至11元附近才考慮。

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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