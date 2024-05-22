夥高通微軟推新一代AI電腦，兼獲大摩大升目標價，聯想飆逾13%，放榜在即點部署？

聯想集團(00992)與高通及微軟合作推出新一代人工智能電腦(AI PC)，並獲大摩大幅上調目標價65%至15元，大摩指隨著下半年AI PC崛起，聯想優勢顯著，此前高盛亦料聯想AI產品將推動盈利增長，PC出貨量可繼續跑贏全球市場。聯想今日(22日)高開逾3%後升幅擴大，最多飆逾13%高見11.54元，創2021年3月以來新高，半日亦近高位收市。集團將於明日(23日)公布業績，難道會帶來驚喜可乘勢追入？

（聯想官網截圖）

推兩款AI PC新品 搭載高通驍龍X Elite處理器及微軟Copilot+功能



聯想昨日(21日)在海外發布首款搭載高通驍龍X Elite處理器的聯想Yoga Slim 7x和聯想ThinkPad T14s Gen 6，這兩款AI PC新品配備12核OryonCPU、AdrenoGPU和專用HexagonNPU，提供領先的PC性能，以及迄今為止最快的AI NPU，處理速度高達每秒45萬億次，並同時搭載了微軟的Copilot+功能，用戶即使離線也可以使用大型語言模型(LLM)功能。而通過長期的三方合作，聯想、高通和微軟從獨立軟件供應商(ISV)中精選了超過100個企業軟件應用程序，這些應用程序針對搭載驍龍的Windows上的原生功能進行了優化。聯想Yoga Slim 7x預計起售價為1199美元，聯想ThinkPad T14s Gen 6預計起售價為1699美元，兩款產品將於2024年6月上市。



聯想集團執行副總裁、智能設備業務集團(IDG)總裁Luca Rossi表示，隨著AI PC時代的開始，這是行業30年一遇的轉折點，聯想很自豪能夠為全球客戶提供最廣泛的人工智能設備、解決方案和優化體驗的產品組合。Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s Gen 6是聯想產品組合的最新成員，它們利用人工智能的新力量，包括多天電池續航時間和更快、更安全的基於終端的處理，為用戶提供極致的個性化體驗，釋放他們無限的創意表達潛力和無與倫比的生產力。





大摩：料下半年AI PC崛起聯想優勢顯著 升目標價至15元



另外，摩根士丹利發表研報，將聯想評級從「與大市同步」上調至「增持」，目標價由9.1元升至15元，為行業首選。大摩指，聯想是被市場低估的股票，但隨著AI PC開始崛起，其優勢顯著，AI電腦及AI伺服器的增長將支撐聯想重估。



大摩認為，AI電腦將從今年下半年開始劇增，預計將從1000美元以上的筆記型電腦開始普及，最終將下降到500美元的價格區間。相信AI電腦將有助於推動平均售價的增長，並為個人電腦製造商(PC OEM)帶來更高利潤。預計聯想的AI電腦收入佔比將從2024年的2%上升至2028年的53%，為全球個人電腦OEM商中最高，且將是亞洲的主要受益者。另該行基本情境假設AI PC滲透今年比率將維持在少於5%，但到2028年將升至64%左右。

高盛料聯想AI產品將推動盈利增長 PC出貨量續跑贏全球市場



高盛上周發表研報，也將聯想目標價由11.54元升至13.09元，以反映對公司未來盈利增長的預期，維持「買入」評級。高盛提到，聯想在PC與通用服務器領域推出了新產品周期，同時在生成式AI領域推出了包括AI PC、AI服務器與AI手機在內的產品，這些新產品的推出預計將對公司的盈利增長產生積極影響。預計聯想2024財年下半年經營溢利將較上半財年增長64%，而2025財年公司的年增長幅度預計為47%。隨著產品組合向AI PC的升級，AI PC的收入貢獻預計將達到33%，這有助於提升公司的毛利表現，並可能抵銷組件成本上升的影響。



高盛又預計聯想將繼續以高於市場的增長速度發展，這得益於其在商用機型方面的高曝光率和市場領先地位，以及行業整合的利好。聯想2024財年第一季度的PC出貨量按年增長7.8%，遠強於全球市場按年增長1.5%，全球市場份額也從2022年的22.6%增加到了2023年的22.7%和2024財年第一季度的23%。聯想在AI PC領域也處於領先地位，將有助吸引更多消費者，並成為最早與各種芯片組平台合作的夥伴。預計在2024/25財年，其出貨量將分別增長11%和8%，超過市場增長。



熊麗萍：暫難量化AI對業績幫助 宜於績前減持套利



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，聯想股價是由9.5元開始向上突破，之前擔心美國對其限制，如要聯邦政府禁用聯想電腦，令股價一直下跌，其後才慢慢回升，有貨可以9.5元作止蝕。聯想股價走勢確實明顯轉好，應和PC銷售有關，亦有AI方面消息帶動，惟現時很難量化AI對其業績的幫助，業績前後表現可能差別很大，為控制風險，今日既然升穿11元，不妨減持一部分套利。

聯想半日升13.16%收報11.52元，最多升13.36%高見11.54元，成交12.98億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他聯想相關新聞：

大行報告 | 大摩升聯想目標至$15，降理想至$205

《外資精點》大摩列聯想為首選股，大升目標價至15元籲增持

《異動股》聯想集團飆近一成，與高通微軟合作推新一代AI電腦

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$69 (只限今天)► 火速行動