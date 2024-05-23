港股 | 午市前瞻 | 恒指18400見真章 領展息率逾7厘無須太悲觀

恒生指數半日報18930，跌265點或1.4%，主板成交近698億元。恒生中國企業指數報6719，跌98點或1.4%。恒生科技指數報3925，跌67點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報382.4元，跌2元或0.5%，成交37.67億元；阿里報79.95元，跌3.05元或3.7%，成交30.01億元；美團報119.4元，跌1.2元或1%，成交16.12億元。國指三大成交股份依次為快手(01024)、騰訊及阿里；快手報59.1元，升0.95元或1.6%，成交38億元。科指三大成交股份依次為快手、騰訊及阿里。

(領展網頁截圖)

李偉傑：恒指短線料19000爭持

港股持續回吐，今早裂口低開171點，一個月以來首度跌穿10天線，開市後跌幅進一步擴大至逾400點，但恒指跌穿18800後有支持，半日跌幅收窄至約250點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指早前累積升幅達3600點後所回吐正常，初步回吐目標19000心理關口已抵達，加上今日跌幅短線已殺清恒指牛證重貨區，預計於19000上下會先出現一輪爭持。



但他強調，技術分析上，以上升浪底16044至浪頂19706計算黃金比例0.382倍，即大約18400才會是恒指更為重要的技術關口。





領展民生消費難以被北上消費取代





領展(00823)將於下周公布年度業績，股價本周一(20日)觸及100天線後應聲回落，至今三連跌累挫超過一成。昨日瑞銀發表研究報告大力唱淡，指港人結構性北上消費，平價融資即將結束，預計領展今年起至2027年的每單位分派每年都會按年減少7%，到2026年財年股息率會跌至5.9厘，將領展目標價由53.9元降至31.5元，評級由「買入」連降兩級至「賣出」。



李偉傑指出，北上消費潮流確實大大影響本港務商場生意，但民生消費如日用品及食品等始終難以完全被北上消費取代，預計將持續支撐領展的本地租金收入。領展股價落後，比起諸如中移動(00941)等早前已炒高的高息股，目前領展息率仍接近7.5厘，預計現價接近33元已有較大防守性，可以考慮現價入手以作收息。

領展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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