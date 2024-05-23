內地AI業掀減價戰，兼傳擬發行50億美元可換股債，阿里急跌半成可以點部署？

內地人工智能(AI)行業近日掀減價戰，先是阿里巴巴(09988)旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen-Long減價97%，其後百度(09888)智能雲宣布文心大模型兩大主力模型免費，跟著騰訊(00700)旗下騰訊雲亦全面下調大模型價格，阿里雲又宣布在「618」活動設置5億元人民幣上雲算力補貼。另外，阿里競爭對手拼多多上季業績遠勝預期，市值逼近阿里，加上據報阿里擬發行50億美元可轉換債券，令其股價今日急跌逾半成，若想吸納應如何部署？

（阿里巴巴官網截圖）

阿里雲通義千問主力模型減價97% 百度兩大模型免費

內地AI大模型掀減價戰。繼上周字節跳動宣布豆包通用模型推理輸入價比同行便宜99%後，阿里本周二(21日)也宣布旗下大模型降價，阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen-Long輸入價減至0.0005元人民幣/千tokens，降幅達97%。另百度智能雲緊接宣布文心大模型兩大主力模型免費，涉及今年3月推出的ERNIE Speed、ERNIE Lite，支持8K和128k上下文長度。

阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示，這次大幅降低大模型推理價格，就是希望加速AI應用的爆發。預計未來大模型API的調用量，會有成千上萬倍的增長。不過，有業內人士表示，大模型降價是一把雙刃劍，價格降低有利於產業普及和推廣，但如果價格低於企業實際成本，將擾亂市場。

騰訊雲全面下調大模型價格 阿里雲618推5億人幣補貼

騰訊旗下騰訊雲昨日(22日)亦宣布全面下調大模型價格，其中主力模型之一混元-lite模型，API輸入輸出總長度計劃從目前的4k升級到256k，價格從0.008元/千tokens調整為全面免費。而混元-standard API輸入價格下降55%，API輸出價格下降50%。新上線的混元-standard-256k，API輸入價格下降87.5%，API輸出價格下降50%。最高配置萬億參數模型混元-pro，API輸入價格降幅達70%。

此外，阿里雲宣布，在「618」活動首次設置5億元人民幣加速上雲算力補貼，企業即日起可在阿里雲官網申領。針對非阿里雲上IT業務支出，企業只需提供近期帳單等相關材料，新上阿里雲即可享受補貼，上不封頂。

拼多多首季業績勝預期 大摩：季度盈利首次超越阿里





另外，拼多多昨日公布首季業績，首季營收868.1億元人民幣，按年增1.3倍，勝預期的768.6億元人民幣；純利增2.5倍至280億元人民幣，勝預期的137.7億元人民幣；經調整純利增2倍至306億元人民幣，勝預期的155.4億元人民幣。拼多多美股股價昨先大升後回順，以收市價147.09美元計，拼多多市值約2023.8億美元(約15800億港元)，與阿里相差9%。阿里早前亦已公布季績，首季營收2218.7億元人民幣，依然是拼多多一倍有多，但按年僅增長7%；純利因入帳投資虧損而大跌86%至32.7億元人民幣，經調整淨利潤則跌11%至244.2億元人民幣。



摩根士丹利發表研報指，拼多多首季業績強勁，反映本地平台的提成率(take rate)進一步改善，海外平台Temu有潛力收支平衡，其季度純利首次超越阿里，亦接近京東(09618)全年指引水平，相信拼多多目前被低估。預期拼多多第二季本地商品交易總額(GMV)按年增長17%，超出阿里及京東的單位數增長，提成率進取地提升，將會支持核心網絡營銷服務收入按年增長38%，將其目標價由181美元上調至220美元，評級「增持」。

黃德几：AI及雲業務競爭激烈 惟憧憬納入港股通76元可吸

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，阿里早前公布的業績麻麻，但因有美國長倉基金增持中概股，加上阿里正籌備將香港上市地位改為兩地雙重上市，並料8月成事，之後便可納入港股通，反而刺激股價於績後反彈。不過，始終公司基本面較差，而AI熱潮下最受惠仍是英偉達(Nvidia)這間AI造王者，內地AI及雲業務則如外國一樣競爭激烈，除最有實力那幾間科技巨企如百度等有染指外，還有其他競爭者，減價實是迫於無奈，但減價恐會令利潤率及毛利率受壓，有沒有錢賺都成問題。另方面，AI也可能成為各國博弈的敏感領域，尤其美國大選臨近，美國政府可能會針對中國AI發展加強制裁，而阿里現時於美股成交遠多於港股，難免令人有戒心。

至於股價表現，黃德几指，阿里現時除跟隨大市下跌外，亦因自身問題令股價走弱，不似快手(01024)業績有驚喜反可逆市上升。阿里股價今日曾逼近20天線後略為反彈，但相信較大支持為50天線，若跌至75至76元可買入，始終市場對其獲納入港股通後成交增加有憧憬，惟短期料於近日高位86.3元遇阻。而另一電商平台拼多多受惠消費降級，確可看得較樂觀，但現時估值已不便宜，論業務多元化亦不及阿里，可惜阿里擱置分拆業務，公司可說裹足不前。

值得一提，有消息指，阿里考慮發行可轉債，擬募集約50億美元資金，最早可能在本周發行，但尚未做出最終決定。知情人士稱，阿里已與投銀就發行可轉換為美國上市股份的債券進行了磋商，此舉旨在為股票回購和增長提供資金。阿里今日跌5.24%收報78.65元，成交79.42億元。其他科技股亦普遍向下，騰訊跌0.68%報381.8元，百度跌1.74%報99.05元，京東跌4.11%報123.7元，美團(03690)跌0.91%報119.5元，網易(09999)跌7.88%報141.5元，惟快手升1.72%報59.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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