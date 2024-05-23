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李澤鉅：香港貨櫃碼頭排名下跌是不爭事實，是否改劃由政府決定

23/05/2024

　　長和(00001)主席李澤鉅周四（23日）出席股東會時，被問到旗下葵涌貨櫃碼頭會否更改土地用途時指，香港貨櫃碼頭吞吐量持續下跌屬不爭的事實，至於應否改變土地用途，則已超出公司決策範圍，宜由政府決定，公司會與政府保持溝通。

 

長和優勢在於其多元化，對核心業務前景充信心

 

　　李澤鉅表示，長和的優勢在於其多元化，沒有依賴單一業務構成主要盈利來源，而是所有業務共同發展成果。他提到歐亞零售業務去年增長已超出疫情前，基建業務亦錄得穩健增長，更在去年錄得破紀錄的營運現金流。港口業務亦多元化及平衡發展，並已擴大至高發展潛力的埃及、沙特阿拉伯、墨西哥及巴基斯坦市場。電訊業務方面，正進行創造價值的交易，在過去數年已帶來顯著協同效應。他明言對公司核心業務前景充信心。

 

　　他以屈臣氏的零售業務為例，很多年前已經在港經營600多間店舖，並集中在港發展，今時今日則在海內外經營1.68萬間店舖，如非全球化發展，充其量在港只有約800間店舖，並面對飽和的市場。

 

投資著重回報及項目質素

 

　　對於有股東問到近年長和較多在英國投資，他強調，集團是全球化及國際化的公司，涉及超過50幾個國家，業務覆蓋不同行業，香港作為國際金融中心，若有愈來愈多國際企業及家族辦公室來港，不論國藉，香港的國際金融中心地位只會更鞏固，經濟底氣更好。集團的責任是為股東爭取回報，最重要是看項目質素、穩定性，而非選擇投資地區。若有回報，他們會繼續在中國及香港投資。

 

　　面對港人北上消費，李澤鉅表示，香港零售部門面對很大挑戰，但已積極應對，包括在超市引入更多北上消費熱門產品，讓市民毋須長途跋涉，另外也在調整旅遊區店舖的產品組合，增設更多保健產品，吸引內地遊客。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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