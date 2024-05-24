城巴 | 漢思能源(0554)斥27.2億元增持城巴集團逾54%股權

．漢思能源(00554)今日協議向ABL及TWB Holdings收購Bravo Transport共54.44%股權，代價約27.22億元

．交易完成後，漢思能源及TWB Holdings將分別持有持有Bravo Transport70%及30%股權

漢思能源(00554)今日協議向ABL及TWB Holdings收購Bravo Transport共54.44%股權，代價約27.22億元。交易完成後，漢思能源及TWB Holdings將分別持有持有Bravo Transport70%及30%股權。Bravo Transport主要附屬公司為城巴，主要於香港從事提供公共巴士及旅遊相關服務。

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漢思能源收購Bravo Transport交易代價中的2.22億元，發行約2.79億股代價股份支付，佔擴大股本約6.59%，每股作價0.7961元，較該公司昨日收市價0.4元溢價約99.03%。



該公司解釋，Bravo Transport主要於香港從事提供「城巴」品牌下的公共巴士服務，擁有逾40年香港公共巴士服務行業的卓越往績。透過收購事項，該公司將佔據香港約24.4%專營巴士營辦商的市場份額（基於2022年香港所有專營巴士營辦商的日均乘客總人次）。截至目前，Bravo Transport經營逾200條橫跨港島區、九龍及新界的巴士路線，擁有超過1700輛註冊巴士的龐大巴士車隊，是在港島區設有巴士網絡的主要專營公共巴士營辦商。

撰文：經濟通市場組

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