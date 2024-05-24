小米季績欠驚喜股價跌，惟獲大行力撐可如何部署？

科技股相繼公布業績，其中小米集團(01810)今年首季經調整淨利潤按年升1倍至65億元人民幣，遠勝市場預期，收入則升27%至755億元人民幣，亦勝預期，毛利率也改善至22.3%。不過，集團對於汽車業務的新資訊不多，只將小米SU7全年交付目標上調至12萬輛，沒太大驚喜，縱使績後獲大行唱好，小米今日(24日)仍最多跌逾半成。

（Shutterstock）

首季經調整淨利潤倍升至65億人幣 收入升27%

小米截至2024年3月31日止首季純利41.82億元人民幣，按年跌0.5%，仍勝預期的40.72億元人民幣。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤64.91億元人民幣，升1倍，遠勝預期的51.08億元人民幣。期內收入755.07億元人民幣，升27%，勝預期的733.88億元人民幣；毛利168.3億元人民幣，升45.2%。

集團首季智能手機業務收入為465億元人民幣，按年增32.9%，全球智能手機出貨量為4060萬台，按年增33.7%。IoT與生活消費產品業務收入為204億元人民幣，按年增21%；互聯網業務收入達80億元人民幣，創歷史新高，按年增14.5%；廣告業務收入為55億元人民幣，按年增25%。2024年3月，小米全球月活躍用戶數達到6.58億，按年增10.6%，其中中國大陸月活躍用戶數達1.6億，增長9.7%。智能電視全球月活躍用戶數達6760萬，增長11.6%。



另集團首季整體毛利率達22.3%，按年提升2.8個百分點。當中智能手機業務毛利率為14.8%，升3.6個百分點；IoT與生活消費產品業務毛利率為19.9%，創歷史新高，升4.1個百分點；互聯網業務毛利率為74.2%，升1.9個百分點。

盧偉冰：SU7有望全年交付12萬輛 料下半年手機出貨量續升

另外，小米公布電動汽車Xiaomi SU7系列累計交付新車達到1萬輛，目標今年6月Xiaomi SU7系列單月新車交付量超過1萬輛。小米總裁盧偉冰表示，產量處於爬坡期，有望挑戰全年交付12萬輛；汽車工廠由6月起會由單班生產改為雙班生產。而此前小米方面披露的SU7交付目標為超過10萬輛。



小米首季手機出貨量按年增33.7%至4060萬部，當中高端智能手機出貨量佔比按年提升1.4個百分點至21.7%。盧偉冰預計，今年上半年手機出貨量按年增長1500萬部以上，相信下半年會延續升勢。對於單價下降，他指以中國市場而言，部分原因是季節因素影響，例如今年小米14較去年小米13提前上市。而小米手機在4000至6000元人民幣價段站穩，下一步計劃突破6000至1萬元人民幣，尤其海外市場高端化進展良好。海外業務發展方面，小米可調整歐洲產品結構，提升當地利潤水平，同時小米在中東、拉美、非洲和東南亞潛力巨大，估計單論產品及品牌力，小米在各個海外市佔率應要達到20%，惟現時受限於組織能力等，未能完全發揮實力。



花旗上調小米電動車出貨量預測 目標價升至22.4元





花旗發表研報指，小米首季業績好於預期，主要受惠於強勁的物聯網業務毛利率和電動汽車業務虧損減少。預計集團物聯網業務毛利率、海外互聯網業務收入和電動汽車銷售/毛利率將成為提振小米今年利潤的積極因素，智能手機出貨量保持在預期軌道上，但平均售價可能受到產品結構向新興市場轉變的影響。該行將小米2024、2025、2026年的電動汽車出貨量預估分別上調至12萬輛、23萬輛、30萬輛，電動汽車毛利率分別調至8.2%、11.3%及11.9%，將目標價由21.9元上調2.3%至22.4元，並上調今明兩年電動汽車出貨量及毛利率預測。

美銀證券指，小米第一季業績勝預期，公司第一季經調整利潤按年增101%至65億元人民幣，較該行及市場預期為高，收入為75.5億元人民幣，按年增27%，大致符合預期。展望第二季，管理層指「618」促銷表現符合預期，該行預計，隨著智能手機出貨量的連續增長和物聯網銷售的改善，銷售額將錄得按季增長，維持全年智能手機出貨量在1.65億台左右，並預計由於基數較高，下半年的按年增速將相對持平，上調2024年經調整利潤預測3%。而小米電動車勢頭強勁，但由於國內競爭激烈，特別是考慮到小米的交貨時間較長，該行對此仍保持謹慎態度，維持目標價20.5元，重申「中性」評級。

大和看好小米增長勢頭及電動車交付 升目標價至21.5元

大和表示，小米首季收入基本符合市場預期，由於財務收入高於預期，季度經調整淨利潤65億元人民幣，較預期高約22%。撇除新項目投資，其核心營業利益率達8.6%，創紀錄新高。小米首季手機出貨量按年增33.7%至4060萬部，海外市場出貨量復甦尤其強勁，平均售價(ASP)按年亦保持穩定，第二季手機出貨量或將持續改善，預計季度出貨量為4130萬部。另小米首款電動車銷售正步入正軌，最新目標在6月交付逾1萬輛汽車，於今年全年交付12萬輛，相關目標樂觀，惟首季銷售及營銷開支按年增長34%，高於預期，因此輕微下調今年第二至四季的經營溢利預測，以反映電動車相關的宣傳成本。繼續看好小米在海外市場的手機及IoT增長勢頭以及電動車的交付表現，重申「優於大市」評級，目標價由21元升至21.5元。

大摩認為，小米首季業績強勁，智能手機、AIoT、互聯網業務均實現出色的收入增長和利潤率回升，成為盈利大幅增長的主要驅動力，而電動車業務成功將具長期積極意義。小米新款電動車已取得早期訂單成功，預計將從第二季開始帶來收入和毛利貢獻，予目標價20元，評級「增持」。

溫鋼城：業績無驚喜股價累積升幅大 近17.3元可小注吸納



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，小米首季業績沒太大驚喜，電動車SU7的利好作用亦暫未反映於業績中，市場也已預期SU7未來銷量理想，因相關數字已公布。另市場原本估計小米首季每股盈利有19.7分人民幣，結果稍低於預期，大概只有18分人民幣，營收表現則稍為好一些。而當市場較淡靜時，若公司業績無驚喜，投資者就寧願轉炒另一隻股。

（《開市Good Morning》節目截圖）

溫鋼城又指，小米股價之前已升了很多，短期較有力的支持位可能要去到17.3元，今日正測試20天線約18.6元的支持，最多曾跌至17.88元，故17.3元未必沒機會到，該處若失守就要小心，否則可繼續持有，若無貨則可挨近17.3元買些少。事實上，小米近期在科技股中尤其硬件方面表現較好，特別是那部電動車確予人驚喜，明年也會推出SUV，但股價由2月時只有12元，升至之前最高20元，可能需要調整，若要回吐三分一升幅，跌至17.3元可能也未夠，但17.3元亦是2023年11月時高位，先看能否守住該位置。

小米今日跌3.38%收報18.3元，成交33.46億元。其他科技股也普遍下跌，其中騰訊(00700)跌1.26%報377元，阿里巴巴(09988)跌0.64%報78.15元，美團(03690)跌2.68%報116.3元，百度(09888)跌1.16%報97.9元，京東(09618)跌3.31%報119.6元，惟網易(09999)升0.42%報142.1元。新能源車股亦普遍下挫，比亞迪(01211)跌1.7%報208元，理想(02015)跌0.82%報78.25元，小鵬(09868)跌3.05%報31.8元，蔚來(09866)跌6.51%報37.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他小米相關新聞：

大行報告 | 小米、聯想、網易、微博、貝殼績後大行點評價，一表列齊好清晰

【小米績後】大和升小米目標價至２１﹒５元，料強勁勢頭持續

【小米績後】美銀證券：小米首季表現勝預期，上調盈利預測

【小米績後】花旗升小米目標至２２﹒４元，上調電動車出貨量預測

【小米業績】小米盧偉冰：電動車ＳＵ７有望全年交付１２萬輛

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情