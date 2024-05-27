  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

《午市前瞻》大市本月料18600作結 航運股難回吐短線宜追入

27/05/2024

　　恒生指數半日報18665，升56點或0.3%，主板成交超過681億元。恒生中國企業指數報6625，升20點或0.3%。恒生科技指數報3802，升3點或不足0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及阿里(09988)；騰訊報370元，跌7元或1.9%，成交78.72億元；中海油報20.4元，升0.78元或4%，成交17.23億元；阿里報78.6元，升0.45元或0.6%，成交14.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；小米報18.26元，跌0.04元或0.2%，成交11.56億元。

 

張智威：期結或波動，最壞情況見18000



　　港股上周回吐近千點，今早於18600上下爭持，半日升幅不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前對大市仍傾向樂觀，因恒指由高位19700水平已大幅回落，預計本周期指結算前大市或會波動，有可能下試18200甚至18000，但看好會於20天線約18600水平作結，始終氣氛並未突然變差，資金仍願意於低位入市。

 

《午市前瞻》

(網上圖片)


大市回吐航運股都不跌，料短線持續強勢



　　航運板塊持續強勢，大摩發表研究報告指，航運運費將有可能會持續一至兩個季度的強勁反彈，紅海地緣政治因素將推遲行業下行周期的到來。大摩上調個別航運股目標價及評級，其中東方海外(00316)及中遠海控(01919)都獲上調目標價超過五成，評級同獲升至「持平權重」，帶動兩股半日升超過4%。

 

《午市前瞻》

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　張智威指雖然早前市場一直看淡航運業，但股價走勢截然不同，即使上周大市回吐千點，航運股依然逆市向上，反映板塊強勢，預計後市將持續跑贏。東方海外今早突破140元心理關口後回吐，但張智威認為股價將向上挑戰150元，現價不妨追入，待150元以上分批賣出。他提到，雖然待回落至130元以下為更佳入手水平，但料大市短線跌完，股價未必會再回吐。

 

《午市前瞻》

中遠海控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　至於中遠海控與東方海外走勢類同，張智威建議亦可考慮追中遠海控，上望14元以上。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01246

保集健康

0.295

異動股

02898

盛禾生物－Ｂ

11.900

異動股

01313

華潤建材科技

1.560

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01246 保集健康
  • 0.295
  • 02898 盛禾生物－Ｂ
  • 11.940
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.550
  • 08073 興業新材料
  • 0.200
  • 00574 百信國際
  • 0.051
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 18.160
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 37.900
  • 目標︰$39.00
  • 08529 優博控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$13.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 416.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 376.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.380
  • 00005 滙豐控股
  • 69.150
  • 00388 香港交易所
  • 278.800
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 22.950
  • 目標︰--
  • 09899 雲音樂
  • 105.300
  • 目標︰$115.00
  • 03969 中國通號
  • 3.530
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 82.150
即時重點新聞

27/05/2024 12:14  石藥集團首季純利升12.9%至16.13億人幣

27/05/2024 12:07  《午市前瞻》大市本月料18600作結，航運股難回吐短線宜追入

27/05/2024 12:05  恒指半日升56點報18665，聯想升7.6%宏橋漲5%

27/05/2024 09:51  【聚焦數據】內地4月工業企業利潤轉正增4%，首4月增4.3%

27/05/2024 10:42  【以巴衝突】無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

27/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１６億元，買中行沽美團

27/05/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩上調航運股目標，多行齊降康方生物目標

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

27/05/2024 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１５，兩個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

國務院任命華春瑩為外交部副部長新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地今起開放多8個赴港澳自由行城市，濠賭股獲瑞銀唱好可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市本月料18600作結 航運股難回吐短線宜追入新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

滴滴出行進軍香港！設Call本地的士、跨境車服務！北上可以去邊5個內地城市？限時$2買9折優惠券！即睇Call車教學
人氣文章

陶冬天下．陶冬

硬著陸、軟著陸，美國會不會是不著陸？
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會改革芻議
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

上海灘的傳奇：走進散發歐洲古典宮廷氣韻的和平飯店，感受舊日好時光
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

同性平權之路：從《從今以後》、《我在這裏等你》，同性伴侶背後不為人知的眼淚和辛酸
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

麥包不等於全麥麵包？營養師分享4步識別全麥麵包！營養標籤看這2個指標即知全麥麵粉含量
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本雜誌測試10款妝前底霜：比拼毛孔遮蓋力、美肌修正力、緊緻度及使用感！2款獲A級以上評價最平$88！即睇詳細名單
人氣文章
楊嘉驃復活節離世！家人社交平台公布已辦告別禮！曾捐80萬元予兒童癌病基金遺愛人間 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2024 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事27/05/2024
國務院任命華春瑩為外交部副部長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金