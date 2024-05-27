《午市前瞻》大市本月料18600作結 航運股難回吐短線宜追入

恒生指數半日報18665，升56點或0.3%，主板成交超過681億元。恒生中國企業指數報6625，升20點或0.3%。恒生科技指數報3802，升3點或不足0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及阿里(09988)；騰訊報370元，跌7元或1.9%，成交78.72億元；中海油報20.4元，升0.78元或4%，成交17.23億元；阿里報78.6元，升0.45元或0.6%，成交14.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；小米報18.26元，跌0.04元或0.2%，成交11.56億元。

張智威：期結或波動，最壞情況見18000





港股上周回吐近千點，今早於18600上下爭持，半日升幅不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前對大市仍傾向樂觀，因恒指由高位19700水平已大幅回落，預計本周期指結算前大市或會波動，有可能下試18200甚至18000，但看好會於20天線約18600水平作結，始終氣氛並未突然變差，資金仍願意於低位入市。

(網上圖片)



大市回吐航運股都不跌，料短線持續強勢





航運板塊持續強勢，大摩發表研究報告指，航運運費將有可能會持續一至兩個季度的強勁反彈，紅海地緣政治因素將推遲行業下行周期的到來。大摩上調個別航運股目標價及評級，其中東方海外(00316)及中遠海控(01919)都獲上調目標價超過五成，評級同獲升至「持平權重」，帶動兩股半日升超過4%。

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

張智威指雖然早前市場一直看淡航運業，但股價走勢截然不同，即使上周大市回吐千點，航運股依然逆市向上，反映板塊強勢，預計後市將持續跑贏。東方海外今早突破140元心理關口後回吐，但張智威認為股價將向上挑戰150元，現價不妨追入，待150元以上分批賣出。他提到，雖然待回落至130元以下為更佳入手水平，但料大市短線跌完，股價未必會再回吐。

中遠海控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

至於中遠海控與東方海外走勢類同，張智威建議亦可考慮追中遠海控，上望14元以上。

撰文: 經濟通通訊社市場組

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票