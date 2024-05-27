內地今起開放多8個赴港澳自由行城市，濠賭股獲瑞銀唱好可趁股價調整吸納？

內地今日(27日)起再開放8個赴港澳「自由行」城市，澳門旅遊業界指，今年2月西安及青島開放「自由行」後，兩城巿訪澳客量倍增，料新增8個城市的客量增幅同樣樂觀。瑞銀亦料新增「自由行」城市可續帶動澳門旅客增長，繼續看好銀河娛樂(00027)等濠賭股。此外，澳門最近公布今年首季本地生產總值(GDP)實質增長25.7%，入境旅客按年增近八成至約888萬人次，恢復至2019年同期近86%。不過，可能因為「五一」假期後，近期內地再沒有長假，加上近日大市見明顯調整，濠賭股股價走勢疲弱，可否趁機吸納呢？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

澳門旅遊業界：西安青島開放後訪客倍增 料新增8城客量增幅樂觀

《澳門日報》報道，今日起內地再開放8個城市赴港澳「自由行」，新增城市集中在東北、西北等內陸地區，包括太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊，連同今年2月增加的西安、青島，赴港澳「自由行」城市已增至59個。

澳門旅遊業議會會長胡景光透露，今年以來新開放赴港澳「自由行」的內地城巿已達10個，以西安、青島為例，開放「自由行」後錄得的訪澳客量增幅多一倍，估計今起新增8個城巿後，「自由行」客量增幅同樣樂觀。

瑞銀：新增自由行城市料帶動旅客增長 續看好銀娛等濠賭股

瑞銀近日發表研報指，澳門早前公布4月份遊客統計數據，日均遊客量按月下降約1%，平均為每日8.7萬人次，約為2019年水平76%，主要是受香港遊客人數下降拖累，因3月份復活節假期的基數效應較高，導致香港遊客人數在4月減少約9%。5月27日起內地將新增8個赴港澳「自由行」城市，料繼續帶動澳門旅客增長。假設中場客佔整體賭收85至90%，估計4月份中場旅客人均消費持平於6100至6500澳門元(相當於2019年水平的135至140%)，反映高端需求具韌性。

瑞銀又指，目前濠賭股EV/EBITDA估值約10.2倍，較長期平均值低1.2個標準差，繼續看好行業，首選銀河娛樂和新濠博亞(MLCO)，其中銀娛予目標價46.7元及「買入」評級。其他濠賭股亦全予「買入」評級，予金沙中國(01928)目標價26.9元，美高梅(02282)目標價15.5元，永利澳門(01128)目標價8.6元，新濠(00200)目標價7.3元，澳博(00880)目標價3.4元。



澳門首季GDP實質增長25.7% 入境旅客增近八成至888萬人次





另方面，澳門統計暨普查局上周五(24日)公布，今年澳門首季本地生產總值錄得實質增長25.7%，整體經濟規模回復至2019年同期的87.2%。首季入境旅客按年增長79.4%至887.6萬人次，恢復至2019年同期的85.7%，帶動博彩服務出口及其他旅遊服務出口按年分別升62.7%及14.8%。

值得一提，澳門博彩監察協調局早前公布4月澳門博彩毛收入連續16個月錄按年增長，達到185.45億澳門元，按年增長26%，高於市場預期升約23%，按月則跌4.9%，4月份博彩收入約為2019年疫情前水平的79%。而截至今年首4個月，澳門總博彩收入共758.72億澳門元，按年增53.7%。

花旗：澳門日均賭收改善 上調5月賭收預測至205億澳門元



另花旗於上星期發表研報指，根據行業數據，澳門5月首19天的賭收可能達到134億澳門元，意味13至19日那一周的每日平均賭收約為6.86億澳門元，按周增約19%。相信日均賭收改善主要是受到旅客帶動，其中5月15日為香港公眾假期，當日澳門錄得約8.8萬名旅客。另外，Mirror亦於5月16至19日在澳門舉行音樂會，而銀娛及金沙最近推出百家樂新選項「Small 6/Big 6」亦有幫助。



花旗又指，根據行業消息，澳門貴賓廳賭收按月增長約15至18%，而中場賭收按月升13至15%，而且貴賓廳贏率(hold rate)似乎略高於正常水平。考慮到最新趨勢，將今年5月的賭收預測由200億澳門元上調至205億澳門元，即約為2019年同期水平的79%，意味本月餘下時間的日均賭收約為5.92億澳門元。

何啟俊：增開自由行城市利好有限 惟前景仍看好首選美高梅

（何啟俊）



俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，內地開放多8個「自由行」城市，應該可令澳門及香港客流量增加，惟沿海城市都早已開放「自由行」，現時開放的都是內陸城市，人均收入都不太強，能否帶動消費大增令人懷疑。再者，5、6月都不是旅遊旺季或出行高峰期，故濠賭股股價近期也跟隨大市調整。不過，8月暑假是環球出行高峰期，不用太擔心濠賭股前景，可趁調整部署吸納，其中首選美高梅，公司賭收增長高於行業平均水平，13.5元應是近期較大支持位，可於該處開始分注吸納。若較喜歡行業龍頭，則可揀金沙，19元以下可吸納。

濠賭股今早普遍下跌，其中美高梅披露，5月24日於聯交所回購50萬股，每股作價介乎13.9至14.24元，涉資約700萬元。自普通決議案通過至今，公司累計回購1585.91萬股，佔股本0.41651%。惟美高梅半日仍跌1.58%收報13.74元，銀娛跌0.9%報38.6元，金沙跌1.65%報19.12元，永利澳門跌1.18%報7.52元，新濠跌2.78%報6.29元，澳博跌1.01%報2.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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