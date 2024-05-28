阿里健康業績勝預期，美銀叫買股價飆近13%，仲有反彈空間？

網上醫療股阿里健康(00241)昨日(27日)公布業績，雖然全年收入只按年微升1%至270億元人民幣，但盈利升65%至8.8億元人民幣，經調整利潤更急增逾九成，毛利率亦升至21.8%。美銀指其業績勝預期，各大業務收入穩定，予「買入」評級，目標價4.5元。阿里健康今日(28日)高開4%後升幅擴大，半日飆近13%至3.46元，為表現最佳藍籌。惟今年計，仍累跌18%，大幅跑輸大市，有條件追上嗎？

（阿里健康官網截圖）

全年純利按年升65%收入升1% 毛利率升至21.8%

阿里健康公布，截至3月31日止年度純利約8.8億元人民幣，按年升64.9%，每股盈利6.29分人民幣，不派末期股息。期內營業收入270.3億元人民幣，升1%；毛利近59億元人民幣，升3.4%；經調整後利潤淨額14.4億元人民幣，升90.8%。毛利率升0.5個百分點，至21.8%，主要受惠公司精細化運營和數字化升級，優化經營效率及提升定價能力。其他開支及虧損升7.9倍，至3.6億元人民幣。

另集團指，於3月底，天貓健康平台業務的年度活躍用戶為3億名，已服務商家超過3.5萬，增長28%，而在線自營店累計會員數增長至7700萬名，每名用戶平均收入增長超過17%。

阿里健康：各業務續穩健發展 將積極運營新注入廣告業務



阿里健康指，上個財年收入增加，主要由於醫藥自營業務、醫藥電商平台業務及醫療健康及數字化服務業務繼續穩健發展。醫藥自營業務期內收入按年升0.6%至237.4億元人民幣，成為集團主要收入來源；醫藥電商平台業務收入按年升4.1%，至23.3億元人民幣；醫療健康及數字化服務業務收入按年增2.6%至9.6億元人民幣。



集團指，將積極運營新注入廣告業務，以完整的平台模式，一站式服務品牌和商家，助力共同成長。此外，在國家政策積極鼓勵下，會持續發力雲基建戰略，協助監管部門等積極探索AI大語言模型在醫療垂直領域的應用場景，積極提升行業產業效能。

美銀：全年業績勝預期各業務收入穩定 予目標價4.5元

美銀證券發表研報指，阿里健康3月底止全年業績勝預期。集團各大業務板塊收入趨勢穩定。由於營運成本控制和效率提高，2024財年淨利潤為8.83億元人民幣，遠高於該行預期。毛利按年增3%，符合預期。



美銀證券維持阿里健康「買入」評級，目標價4.5元，並預計2025財年將出現良好的業務勢頭，料收入將恢復正增長，利潤增長將加快，受惠整合新收購的高利潤市場推廣業務。

黃瑋傑：業績表現只算平穩 惟若升穿3.43元或見3.6元

（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指若將阿里健康全年業績拆開上下半年來看，其實下半年表現不算太好，只算平穩。集團全年總收入270億元人民幣，其中上半年收入約130億元人民幣，即下半年收入約140億元人民幣，與上半年差不多。全年利潤按年增64%至8.8億元人民幣，但上半年已賺了4.45億元人民幣，下半年則賺約4.4億元人民幣，也與上半年差不多。至於說到全年毛利率升至21.8%，其實上半年毛利率為22.1%，即下半年毛利率稍為下跌。不過，阿里健康股價今日技術上見突破，是過去一個月來第三次上衝100天線，對上兩次都無功而回，若今次能企穩100天線約3.23元，下個阻力位為本月初高位3.43元，若升穿再上，下個阻力位為3.6元。

黃瑋傑又指，網上醫療行業競爭大，而阿里健康、京東健康(06618)及平安好醫生(01833)三隻股份技術上都處於弱勢，其中平安好醫生去年仍處於虧損，股價仍企於100天線以下，近日亦曾跌穿10天及20天線，RSI也較弱。三隻股份都試過突破100天線，但未能企穩，若阿里健康今日藉著業績上衝，最終卻未能企穩3.23元，相信又是虛火上升，要小心。

阿里健康半日升12.7%收報3.46元，最多升15.64%至3.55元，連升兩日，累計升幅17.69%，成交5.53億元。京東健康亦升4.8%報29.5元，平安好醫生升4.82%報12.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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