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中東局勢升溫兼高盛上調需求預測，油價回升中海油中石油破頂，可以點部署？

28/05/2024

　　市場憂慮高利率可能維持較長時間，上周布蘭特期油跌逾2%，觸及2月初以來最低。不過，近日中東局勢再趨緊張，以色列及埃及士兵昨日(27日)於加沙邊境駁火，一名埃及士兵死亡，刺激國際油價漲逾1%。另外，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將於周日(6月2日)舉行會議，市場預料減產措施將會延長，加上美國夏季開車出遊的需求，或可繼續支撐油價。此外，高盛最近上調對2030年全球石油需求預測，「三桶油」今日(28日)曾齊造好，其中中海油(00883)最多升逾2%高見21元，創上市新高；中石油(00857)最多升逾3%高見8.21元，創自2015年6月以來新高。

 

 （Shutterstock）

 

以色列及埃及士兵於加沙邊境駁火　一埃及兵死亡   

 

　　以巴衝突再現升級危機，以色列軍隊與埃及邊防軍昨日在加沙南部拉法邊境駁火，導致一名埃及士兵死亡。以埃兩國軍方均承認事件，但沒有進一步透露細節。以色列陸軍電台稱，是埃及軍隊首先向以軍開火。市場擔心以色列在加沙的戰爭可能會擴大，威脅石油供應。紐約期油昨日上漲1.2%，至每桶78.66美元；布蘭特期油上漲1.2%，報每桶83.10美元。

　　另外，以色列國防軍昨日稱繼續在加沙地帶多地展開軍事行動，打擊多個軍事目標。在加沙北部傑巴利耶地區，以軍地面部隊的行動範圍進一步擴大。在行動期間，以軍打死多名武裝人員，發現和摧毀了一個炸彈製造作坊和多個地道豎井。以軍又稱摧毀了這一地區一處向以境內進行襲擊的火箭彈發射陣地。

 

OPEC+料延長減產至下半年　美國拉開夏季駕車出遊序幕

 

　　此外，OPEC+將於周日(6月2日)舉行線上決策會議，預料會把目前每日220萬桶的自願減產措施延長至今年下半年。OPEC+幾周以來一直在權衡將會議改為線上舉行，但沒有給出確切原因，有指原因可能包括沙烏地國王沙爾曼的健康狀況不佳，以及伊朗總統萊希去世。市場情報公司Kpler Ltd.的首席原油分析師Viktor Katona表示，改為網絡會議明顯暗示現有的配額將會延長。

 

　　另方面，美英兩國金融市場昨日適逢陣亡將士紀念日休市1天，市場交投淡靜，但美國正於此時拉開夏季駕車出遊的序幕。瑞銀大宗商品策略師Giovanni Staunovo表示，上周在陣亡將士紀念日長周末之前，看到美國的需求非常強勁，創紀錄航班活動和強勁的汽油需求應該會給油價帶來一些支撐。

高盛：電動車普及率或放緩　料石油需求續增至2034年


　　高盛昨日上調了對2030年全球石油需求的預測，並預計由於電動汽車普及率可能放緩，石油消費量將在2034年達到峰值。高盛分析師表示對石油前景持更樂觀的看法，預測到2030年，石油需求量將從之前估計的1.06億桶/日上升至1.085億桶/日。石油需求將在2034年達到1.1億桶/日的水平，隨後會進入一個較長的穩定期，直到2040年。分析師又指，近期電動汽車銷售停滯不前，這一趨勢增加了非內燃機汽車普及緩慢的可能性。在這種情況下，到2040年，石油需求可能會繼續增長至1.13億桶/日左右。

　　另OPEC秘書長Haitham Al Ghais昨日表示，近幾個月來，全球經濟相對有彈性，這使得OPEC繼續預計今年和明年的石油需求將強勁增長。預計今年石油需求增長為220萬桶/日，全球總需求平均為1.045億桶/日。明年全球石油需求將進一步強勁增長，同比增長180萬桶/日，平均為1.063億桶/日。

建銀國際看好全球原油需求復甦　升中海油中石油目標價

 

　　建銀國際早前發表研報指，油價近期調整，但石油股表現良好。原油價格前景樂觀，仍然看好全球需求復甦，並預期供應風險持續存在。預測布蘭特原油價格將於2024至2026年分別上升7%、2%及2%至每桶88美元、90美元及92美元。該預測分別比市場預測高出6%、13%和15%，但與去年10月時預測相比，該行將2024和2025年的布蘭特原油價格預測分別下調6%和8%，主要是考慮到美聯儲推遲減息以及首季內地需求緩慢復甦。


　　建銀國際認為，中石化(00386)可能繼續受到其下游業務的拖累，相比之下中海油和中石油則受惠於油氣產量的增長和有效的成本控制措施，因此繼續看好中海油，預計未來幾年，其盈利增長將在油氣產量強勁的背景下超過競爭對手，維持「跑贏大市」評級，並將目標價由21.3元升至22元，並上調盈利預測。另將中石油2024和2025財年淨利潤預測分別上調18%和25%，以反映第一季盈利超預期，目標價由6.4元升至8.3元，並重申「跑贏大市」評級。而鑑於中石化第一季業績低於預期，2024財年油氣產量指引偏保守，以及對下游成品油和化工業務利潤受擠壓的擔憂，將其2024和2025財年淨利潤預測分別下調12%和10%，評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由5.5元降至5元。

 

葉尚志：油股具中特估特性獲追捧　惟宜待股價回調才吼

 

中東局勢升溫兼高盛上調需求預測，油價回升中海油中石油破頂，可以點部署？

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，國際油價在多重利好因素下都只能維持於低位反覆，除非紐約期油升到每桶80、81美元並能企穩，否則難言轉勢。「三桶油」近日表現其實不太受油價影響，其升勢更多是因恒指由19700點調整了近千點，在市場風險偏好降溫之下，油股等「中特估」及高息股份再獲資金追捧。不過，儘管中海油及中石油都已升了不少，但估值仍不算貴，股息率仍算高，可待股價稍為回調或整固才考慮吸納，其中中海油回至19元較吸引，中石油則可回至8元以下才考慮。除兩桶油外，其他「中特估」股份也應待回調才吼，當中如華潤電力(00836)等電力股料可受惠內地電力市場改革，值得留意。

 

　　值得一提，中海油近日公布，所屬公司與莫桑比克能礦部及莫桑比克國家石油公司(ENH)就5個海上區塊分別簽訂石油勘探與生產特許合同。5個區塊總面積約2.9萬平方公里，水深500米至2500米。中海油擔任勘探及開發階段作業者，並分別擁有5個區塊的70%-80%的作業者權益。中海油今日升0.73%收報20.6元，連升4日，累計升幅8.19%；中石油則升2.14%報8.11元，中石化無升跌報5.15元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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