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小米 | 波蘭反壟斷機構搜查小米辦公室及其兩家經銷商，涉價格操縱

29/05/2024

  • 波蘭反壟斷機構UOKiK由於懷疑小米(01810)旗下電子產品涉及非法定價，正對小米在波蘭公司，以及其兩家經銷商啟動調查

  • 若違反有關法例，罰款可能高達公司年營業額的10%，達成非法協議的管理人員可能面臨高達51.1萬美元的罰款

 

波蘭反壟斷機構搜查小米辦公室及其兩家經銷商，涉價格操縱

　　波蘭反壟斷機構UOKiK(Office of Competition and Consumer Protection)28日發聲明表示，由於懷疑小米(01810)旗下電子產品涉及非法定價，正對小米在波蘭公司，以及其兩家經銷商啟動調查，該部門並在警方協助下，搜查小米等3家公司在波蘭的辦事處。

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　　UOKiK的聲明指出，接獲的資料顯示，小米旗下Mi、Redmi、Redmi Note 和　POCO等系列的電子及家用產品，疑存在不法的協議定價，由於價格缺乏競爭，從而損害消費者利益。


　　若違反有關法例，罰款可能高達公司年營業額的10%，達成非法協議的管理人員可能面臨高達51.1萬美元的罰款。


　　聲明強調，調查並非針對特定企業，而是根據收集到的證據及基於懷疑，啟動相關反壟斷程序。


　　早前公開資料顯示，小米在波蘭有23家門市店。

撰文:經濟通中國組

 

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