外圍經濟 | 三星勞資談判破裂，工會計劃舉行公司歷來首次罷工

三星電子工會發起公司歷來首次罷工

三星勞資委員會決定將今年薪酬提高5.1%，但工會拒絕接受

韓國三星電子工會周三（29日）宣布，由於與資方的談判破裂，將發起公司歷來首次罷工。消息傳出後，三星電子股價下跌逾1%。

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三星電子自1969年成立以來從未發生過罷工。勞資雙方自今年年初以來，一直在討論加薪問題，但未能縮窄分歧。今年3月，三星勞資委員會決定將今年薪酬提高5.1%，但工會拒絕接受。

撰文：經濟通市場國金組

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