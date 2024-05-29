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外圍經濟 | 三星勞資談判破裂，工會計劃舉行公司歷來首次罷工

29/05/2024

  • 三星電子工會發起公司歷來首次罷工

  • 三星勞資委員會決定將今年薪酬提高5.1%，但工會拒絕接受

 

外圍經濟 | 三星勞資談判破裂，工會計劃舉行公司歷來首次罷工

　　韓國三星電子工會周三（29日）宣布，由於與資方的談判破裂，將發起公司歷來首次罷工。消息傳出後，三星電子股價下跌逾1%。

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　　三星電子自1969年成立以來從未發生過罷工。勞資雙方自今年年初以來，一直在討論加薪問題，但未能縮窄分歧。今年3月，三星勞資委員會決定將今年薪酬提高5.1%，但工會拒絕接受。

撰文：經濟通市場國金組

 

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