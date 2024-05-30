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美股 | 債市疲弱累美股跌至兩周低位，道指大瀉跌逾400點

30/05/2024

．美國國債招標再度表現疲軟，債券孳息率上升，拖累美股周三（29日）跌至兩周低點，道指更大瀉411.32點。

．繼周二（28日）的2年期和5年期美債標售反應不佳後，周三的440億美元7年期美國國債發行結果亦乏善可陳

 

美股 | 債市疲弱累美股跌至兩周低位，道指大瀉跌逾400點

 

　　美國國債招標再度表現疲軟，債券孳息率上升，拖累美股周三（29日）跌至兩周低點，道指更大瀉411.32點。

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　　道指下跌1.1%，報38441.54點。標普500下跌39.09點，或0.7%，報5266.95點。納指下跌99.3點，或0.6%，報16920.58點。


　　繼周二（28日）的2年期和5年期美債標售反應不佳後，周三的440億美元7年期美國國債發行結果亦乏善可陳。投資者現將注意力轉向定於本周晚些時候公布的關鍵通脹數據。


　　分析指，在沒有亮眼財報提振的情況下，股市走低的狀態很可能會持續到周五（31日），屆時將公布個人消費支出價格(PCE)數據。


*日圓貶至4周低位*


　　美元走高，美匯指數漲0.47，至105.11。日圓貶至4周低位，美元兌日圓漲0.3%，至157.68。歐元兌美元一度下跌0.5%，至1.0801。金價下跌，紐約期金跌0.7%，收每盎司2361.5美元。


　　中東局勢緊張，加之OPEC及其盟國減產，原油回落，紐約期油跌0.8%，結算價報每桶79.23美元。布蘭特期油下跌0.7%，結算價報每桶83.6美元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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