美國經濟 | 聯儲局褐皮書暗示美國經濟前景悲觀，下行風險升溫

．聯儲局褐皮書的調查顯示，自4月初以來，大多數轄區的經濟以「小幅或溫和」的速度擴張，消費者因物價上漲而減少購買。

．報告顯示，「零售支出持平或增長微弱，反映非必需消費支出減少，以及消費者價格敏感度上升。整體前景變得更悲觀，不確定性增加，且下行風險升溫」

聯儲局褐皮書的調查顯示，自4月初以來，大多數轄區的經濟以「小幅或溫和」的速度擴張，消費者因物價上漲而減少購買。

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報告顯示，「零售支出持平或增長微弱，反映非必需消費支出減少，以及消費者價格敏感度上升。整體前景變得更悲觀，不確定性增加，且下行風險升溫」。



另一方面，美國勞工統計局周三(29日)公布的數據顯示，4月份，389個大都會中逾四分之三，即305個的失業率攀升。56個地區的失業率下降，28個地區的失業率保持不變。



在大約10%的大都會地區，失業率按年上升了整整一個百分點或更多。在51個最大的都會區中，有9個城市的失業率超過了美國3.9%的失業率水平。拉斯維加斯以5.2%的失業率高居榜首，加州有6個地區失業率位居前列。

撰文:經濟通國金組

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