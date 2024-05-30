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史秀美：冀更多應用場景加入行業及產品中，助發展智慧城市

30/05/2024

　　本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通（ET Net）與協辦機構香港數碼港連續第三年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，今年活動主題為「綠色創新及可持續數碼化」並於今日頒發共44個獎項，表彰在綠色智慧生活創新領域取得卓越成就的先鋒者。

 

史秀美：冀更多應用場景加入行業及產品中，助發展智慧城市

經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（中）

 

　　經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美表示，去年曾透露運用ChatGPT寫講稿，經過一年時間，認為AI工具能很好應用在文書方面，她又分享曾實驗用幾款不同的AI工具搜尋十個香港新智慧城市點子內容，但發現搜尋內容過於片面，僅能作為加強版搜尋引擎。而在5月，Open AI工具有新的突破，回應時間最快可達0.32秒，可見很大的科技改進，此AI工具亦能夠融入生活，應用不同生活場景，例如輔助視障人士、學習助手和AI工具溝通交流都易如反掌。

 

　　她期望得獎者可以構思更多應用場景，並加入行業及產品中，為智慧城市發展創出一片新天地。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

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