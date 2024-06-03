5月銷售回暖新能源車股全線上升，邊隻可再吼？抑或小米更值博？

內地新能源車企陸續公布5月份銷售數據，普遍回暖，錄得按年及按月增長，其中比亞迪(01211)5月銷量錄33.2萬輛，按年增38%，蔚來(09866)交付量增幅最勁，按年升2.3倍至約2萬輛，刷新公司月度交付紀錄，小鵬汽車(09868)交付量亦增35%，惟也只賣出約1萬輛車，理想汽車(02015)5月交付量則按年增24%至約3.5萬輛。新能源車股今早(3日)全線上升，其中比亞迪、蔚來及理想都飆逾半成，哪一隻可再吼呢？另邊廂，小米(01810)亦公布首款電動汽車SU7在5月交付8646輛，按月增約23%，集團指6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年保底交付10萬輛，小米股價今早也由低位略為回升，是否比其他新能源車股更值博？

（比亞迪官網截圖）

比亞迪5月汽車銷量按年升38% 理想新車交付增24%

比亞迪5月汽車銷量約33.2萬輛，按年升38.1%，按月升5.9%，其中共銷售純電動車14.64萬輛，按年增長22.40%；銷售插電式混合動力車18.41萬輛，按年增長54.07%。而5個月銷量約127.1萬輛，升26.8%。另5月海外銷售新能源乘用車合計約3.7萬輛。5月汽車產量約34.4萬輛，而5個月產量約129萬輛，升26.2%。



理想汽車5月新車交付量約3.5萬輛，按年增長23.8%，按月升35.8%。截至5月31日，累計交付77.45萬輛。集團指，理想L6自4月24日開啟交付以來，共計交付超1.5萬輛，創造其新車型交付最快紀錄。至於2024款理想L7、理想L8和理想L9的銷售勢能也在穩步提升，在20萬元人民幣以上新能源汽車市場的市佔率同比增長，1至4月累計市佔率13.5%，位居中國汽車品牌首位。

蔚來5月交付2萬輛車按年增2.3倍 小鵬交付約1萬輛增35%

蔚來5月交付約2.05萬輛汽車，刷新公司月度交付紀錄，按年增長約2.3倍，按月升31.5%。首5個月交付約6.6萬輛汽車，按年增長51%，而截至5月31日，累計交付量約51.6萬輛。另集團指，於5月與廣汽集團和中國一汽進一步擴大在換電領域的戰略合作，擴大已達成的車企間戰略合作。

小鵬5月共交付新車10146輛，按年增長35.2%，按月增8%。小鵬今年首4個月交車量一直未能跨越1萬輛的門檻，5月交車量則終於達1.01萬輛，其中小鵬X9交付1625輛，上市5個月累計交付1.15萬輛。今年首5個月，小鵬累計交付新車4.13萬輛，按年增長26%。

小米5月交付8646輛SU7按月增23% 6月確保交付1萬輛

小米首款電動汽車Xiaomi SU7系列在5月已交付8646輛，按月增長約22.5%，於今年累計交付量約1.57萬輛。小米董事長雷軍表示，目前小米SU7累計鎖單量達到8.8萬輛，6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年保底交付10萬輛，全力衝刺12萬輛。小米又稱，為了加速定單與生產匹配效率，將於6月5日凌晨零時起，將大定鎖單猶豫期從7天縮短至3天。公司相信這一系列舉措，將有助於讓下定鎖單用戶更快提獲車輛。



另吉利汽車(00175)旗下電動車品牌「極氪」5月交付量1.86萬輛，創歷史新高，按年增114.5%，按月增15.7%。今年首5個月，極氪共交付6.78萬輛，按年增112%。零跑汽車(09863)5月交付量18165輛，按年增50.7%，按月增21.1%。

平安證券：以舊換新政策契合汽車消費升級趨勢 利好中高端品牌



5月份新能源車企銷量集體上漲，與以舊換新等政策的拉動有密切關係。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹此前預測，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，5月車市必然一掃低迷實現較好增長。從目前的數據來看，政策對於市場的刺激效應非常顯著。乘聯會的數據顯示，5月1日至26日，全國乘用車廠商新能源批發62萬輛，同比增長25%；今年以來累計批發336萬輛，同比增長29%。



平安證券發表研報指，汽車以舊換新政策契合汽車消費升級趨勢，利好20萬元人民幣以上的中高端品牌。從供給端來看，中國自主新能源車也抓住了這一波汽車消費升級和增換購需求的釋放，2024年自主高端新能源車型將迎來密集投放。

張智威：行業競爭激烈電動車股不值博 小米具生態圈優勢17元可吸

（張智威）

信誠證券聯席董事張智威於今日《開市Good Morning》節目指，小米SU7銷售勢頭強勁，接單亦佳。小米除了推出電動車，還有手機、家電產品等，希望形成一個包括電動車、手機及家電的生態圈，讓用家在電動車快到家時可開定電燈、冷氣等，手機也可控制電動車，這是公司的終極目標，若真的能做到會很吸引，此亦是它比其他電動車企有優勢的地方，美國蘋果公司此前打算每年投資100億美元就是想做成此類生態圈，但最後卻宣布放棄電動車計劃。小米則可繼續看好，可留意其SU7強勁銷售勢頭能否延續，以及上述生態圈能否建立，如果成功，將可取得更大市場份額，暫時仍可看得較樂觀，相信可如雷軍所說今年交付可達10萬輛甚至12萬輛。小米股價之前曾高見20元，現時已見回落，回至約17元值博率高，可考慮買入。



張智威續指，與小米有獨有的生態圈優勢不同，其他電動車股相對要小心，因行業競爭激烈，已到了「不是你死就是我亡」。記得當初有汽車推出時，美國有數以百計車廠，最後只有幾間可以生存，現時電動車行業同樣陷於減價戰，價格愈來愈低，反映毛利亦會被壓低。行業已不止到了生死存亡階段，甚至有很多車企仍未賺到錢，只是一直燒錢。電動車股除非股價回落很多，否則不值得吸納，例如比亞迪現價200多元已偏高，5月初亦是大概升至233元，跟著便滑落，回至近200元才有值博空間，連股神巴菲特都開始不太看好，可知行業競爭情況有多嚴峻。

新能源車股今早普遍上升，比亞迪半日升5.92%收報2321.6元，理想升5.76%報82.65元，蔚來升5.13%報43.05元，小鵬升1.55%報32.85元，零跑升1.23%報28.85元。小米則升2.52%報17.92元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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