中海油：每年把5-10%資本支出投入在新能源業務

中海油(00883)(滬:600938)舉辦廣西潿洲終端媒體調研活動。中海油相關負責人表示，今年集團資本支出目標為1250億至1350億元人民幣，並指公司會每年從資本支出當中拿出5%-10%來投入新能源方面，但過去幾年都沒有達到5%的比例，因獲取資源上存在一些困難，公司奉行有效益的投資原則，任何項目都必須達到公司的投資門檻。

中國海油潿洲終端全貌

負責人提及，集團計劃到2025年累積實現二氧化碳當量減排量150萬噸以上，對完成上述目標充滿信心，通過傳統油氣業務減排和發展新能源業務同時發力，推動綠色低碳發展。傳統油氣業務方面，著重提高清潔能源的比重，到2025年集團將把國內天然氣的產量佔比提高到30%至35%水平，在新能源業務方面，集團致力於打造綠色產業鏈，今年計劃通過採取火炬氣治理、永磁電潛泵應用、分布式新能源替代等措施，實現減碳52.3萬噸的目標。

潿洲油田群光伏電站

負責人又指，數字化轉型及智能化發展可提升公司核心競爭力，公司在智能油田、智能工程及智能工廠建設等方面取得積極成效，未來也會加強工業軟件的建設等，而在智慧油田方面也會繼續探索應用場景，亦會用好公司在人工智能技術探索和研究，將主要探索「AI+」業務，並在油廠等方面持續做好相關方面的探索和應用，未來將深化海上智能油氣田建設，推廣實施數智化轉型創新應用場景項目，面向數據分析、生產輔助等場景加快布局人工智慧大模型應用。

首次實現海上氣田遠程復產，產能提升至100%





今年集團工作目標為儲量替代率不低於130%，而今年的滾動產量目標預算為7億至7.2億桶油當量，明年滾動產量目標為7.8億至8億桶油當量，而2026年目標為8.1億至8.3億桶油當量。在油氣供給和綠色低碳協同發展方面，在第二個階段低碳轉型，即2031-2040年，冀集團50%的能源產品為清潔能源，非化石能源產量佔比超過25%，在第三個階段綠色跨越，即2041-2050年，冀集團三分之二的能源產品為清潔能源，非化石能源產量佔比逾50%。

深遠海浮式風電項目「海油觀瀾號」

中海油相關負責人指出，南海西部油田是中國第十大油田、海上第三大油氣生產基地。自1973年南海石油勘探進駐湛江，歷經51年，累計生產原油突破1.1億噸。2021年4月，南海西部油田由中國海油湛江分公司和中國海油海南分公司同時運營。目前，中國海油湛江分公司有26個在生產油氣田，在役平臺39座，近年來，中國海油湛江分公司在重點領域勘探、烏石油田群建設等各項工作均取得了重要進展，中國海油湛江分公司亦著眼高質量「上產一千萬方」目標，全力推進增儲上產。

潿洲油田群光伏電站

負責人稱，潿洲油田群現時具有海上平台28座以及1套海上智能電網等，其生產規模亦持續擴大，累計生產油氣逾7300萬方油當量，而潿北管線也已順利通氣投用，項目累計回收伴生氣逾1億方，未來，廣東省內首個純岸電近海綠色油田群、國內首個海上油田ORC餘熱電站等項目將在南海西部油田落地實施。

負責人表示，海上油田首次實現無人化颱風生產運行及實現海上氣田遠程復產，產能從70%提升至100%。

撰文: 經濟通記者吳仲賢

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