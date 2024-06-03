OPEC+將逐步取消減產油價受壓，三桶油照升可以點部署？

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)開會後宣布延長減產措施至今年第三季，然後在接下來的12個月內逐步取消。大多數市場人士原預計OPEC+減產將持續到今年底，並未預期10月就會開始逐步取消減產。原油期貨上周五(31日)等待OPEC+會議結果時已下跌，紐約期油跌1.2%報每桶76.99美元，布蘭特期油跌0.9%報每桶81.11美元，徘徊於3個月低位，但港股「三桶油」並未受油價影響，其中中海油(00883)及中石油(00857)今日(3日)都曾升超過3%再破頂。

（中海油年報截圖）

沙特俄羅斯等額外自願減產延長至9月底 未來12個月逐步取消

包括俄羅斯在內的石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)昨日(2日)召開部長級會議後，宣布原定於年底到期，每日減產366萬桶的計劃將延長至明年底，而沙特及俄羅斯等8個成員國，額外自願每日減產220萬桶的行動，將延長至9月底結束，未來12個月將逐步撤出自願減產行動。沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)於會後表示，OPEC+正等待減息及經濟增長前景進一步改善，而非只有零星增長，並指一旦需求不夠強勁，將於10月起的1年內逐步取消每日減產220萬桶的行動。



自2022年底以來，OPEC+已經進行了一系列大幅減產。截至會議前，OPEC+成員國總減產586萬桶/日，約佔全球需求的5.7%。減產包括OPEC+所有成員國200萬桶/日，9個成員國第一輪自願減產166萬桶/日，8個成員國第二輪自願減產220萬桶/日。原本此輪減產至6月底到期。

美國貨幣政策及全球經濟前景不確定 油價徘徊近3個月低位



值得一提，由於美國貨幣政策和全球經濟前景的不確定性， 國際油價在本次OPEC+會議前徘徊於近3個月低位。最新的美聯儲會議紀要給降息前景潑了一盆冷水，在經歷了年初通脹超預期後，聯儲局認為利率需要比之前預期的更長時間保持穩定。這對油價來說是一個看跌的跡象，因為更高的利率通常會抑制對大宗商品的需求，並使美元走強，這反過來讓使用其他貨幣的買家價格更貴。原油經紀商PVMOil Associates高級市場分析師Tamas Varga表示，近期油價疲軟與貨幣政策有不少關係。可以肯定的是，美聯儲降息時機正在推遲。



接下來夏季傳統消費高峰期表現對於市場走向至關重要。不過，機構觀點大相徑庭，OPEC月報預測，今年石油市場需求將增加225萬桶/日。國際能源署(IEA)卻認為，消費需求增長僅有106萬桶/日。研究機構Sevens Report Research分析師Tyler Richey認為，對經濟衰退和滯脹的擔憂一直在給石油帶來壓力，政策利率保持在周期高點的時間愈長，增長完全停滯和經濟陷入衰退的風險就愈大，這在歷史上對汽油需求和能源市場表現來說是一個非常糟糕的環境。

高盛：OPEC+會議顯示看跌油價傾向 布油有下行風險



包括Daan Struyven在內的高盛分析師在報告中表示，這次OPEC+會議對於油價是看跌的，進行額外減產的8個國家已經概述了它們將如何恢復停止的供應。由於看跌的會議結果，以及近期庫存意外上升，高盛分析師現在認為對布蘭特原油75至90美元價格區間預期的風險傾向於下行。花旗此前亦指，OPEC+進一步減產可能是一個意外的利好消息，但擴大減產的可能性仍很低，繼續預測2024年第二季布蘭特原油均價將達到86美元/桶，但在2024年下半年將下降至70美元/桶左右，並在2025年降至60美元/桶左右。



不過，中信建投早前發表研報指，展望未來，美國夏季出行旺季支撐原油需求，加上考慮到油價近期的跌幅不小，OPEC+亦可能繼續延遲減產協議，未來原油供需缺口或重新擴大，油價有望止跌回升。





中海油擬斥一成資本支出投入新能源業務 加快AI勘探開發

另方面，中海油舉辦廣西潿洲終端媒體調研活動。中海油相關負責人表示，今年集團資本支出目標為1250億至1350億元人民幣，公司會每年從資本支出當中拿出5%-10%來投入新能源方面。而數字化轉型及智能化發展可提升公司核心競爭力，公司在智能油田、智能工程及智能工廠建設等方面取得積極成效，未來也會加強工業軟件的建設等，而在智慧油田方面也會繼續探索應用場景，亦會用好公司在人工智能技術探索和研究，將主要探索「AI+」業務，並在油廠等方面持續做好相關方面的探索和應用，未來將深化海上智能油氣田建設，推廣實施數智化轉型創新應用場景項目，面向數據分析、生產輔助等場景加快布局人工智慧大模型應用。

中海油相關負責人又指，今年集團工作目標為儲量替代率不低於130%，而今年的滾動產量目標預算為7億至7.2億桶油當量，明年滾動產量目標為7.8億至8億桶油當量，而2026年目標為8.1億至8.3億桶油當量。

黃德几：不太受油價影響兼具中特估特性 中海油回至50天線可吸

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，OPEC+宣布延長減產措施至今年第三季，然後接下來12個月內逐步取消，確令市場有些失望，惟市場一早已預期油價只會處於橫行待變格局，因環球及內地製造業疲軟，原油需求正處於不溫不火狀態，據報沙特對亞太區的石油出口價也有回落壓力，加上環球利率仍處高位，可能歐洲及加拿大央行會率先減息，美國何時開始減息則仍存不確定性。不過，內地實現油價向來與國際油價不是直接相關，故「三桶油」沒受油價影響可繼續攀升，當然也因它們都屬「中特估」股份，雖然其股價均已升了不少，但與國際同業如西方石油比較，估值仍較便宜，派息比率及股息率亦較高，盈利也較穩定，加上AI發展對電力及石油等能源需求增加，不會因電動車發展有所動搖。

黃德几續指，「三桶油」中首選中海油，雖其股價在技術上確已超買，今日攀升至21.75元高位後也明顯受壓，但從中長線來看仍樂觀，未可斷言股價已見頂，縱使波動現時已明顯增大，但每逢回至50天線(現處於19.3元)都可吸納。中石油及中石化(00386)下游業務較多，但與中海油一樣，已獲市場價值重估，回至50天線同樣可考慮買入。

「三桶油」今日齊造好，中海油升0.72%收報21.05元，中石油升0.88%報8.04元，中石化升1.01%報5.01元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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