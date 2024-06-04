出前一丁 | 日清食品目標今年盈利有中單位數增長，暫未有調整售價計劃

．日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，目標今年全年盈利有中單位數增長，主要視乎內地市場的表現

．他又指，暫時未有計劃調整香港及內地市場的產品價格，亦不會經常更改價格，因不想令消費者感到混亂

日清食品(01475)執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，目標今年全年盈利有中單位數增長，主要視乎內地市場的表現；收入、毛利率及原材料成本則維持與去年相若水平。他又指，暫時未有計劃調整香港及內地市場的產品價格，亦不會經常更改價格，因不想令消費者感到混亂。

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*內地旅客訪港有利本地市場*



集團今年首季收入達9.63億元，毛利3.47億元，純利為1.18億元，按年微增7.78%，毛利率升0.8個百分點至36%。安藤清隆表示，香港市場即食麵業務維持平穩，但急凍食品銷售則有所下降，因港人北上消費，在家食用急凍食品的機會減少，但由於旅客開始恢復訪港，而香港和內地的產品有價差，旅客會在港購買即食麵產品，亦會在酒店和茶餐廳進食，均有利即食麵銷售。



他承認內地市場承壓，由於人口以及工廠向北，廣東地區的銷售受影響，但華中地區的需求則有增長，集團目前在內地共有70個銷售點。



*目標新收購公司有雙位數增長*



集團致力開拓亞洲其他地區，包括越南、韓國和台灣，而越南市場已開始有盈利。集團剛剛宣布完成以約2.72億元收購韓國零食製造商Gaimi Food，希望學習當地的管理模式，並與當地日清原有的業務產生協同效應。安藤清隆指，日清會尊重Gaemi Food原有的管理模式，亦會從香港派人到當地學習；目標該公司有雙位數增長。他又指，集團會繼續在不同市場投資。

撰文:經濟通採訪組

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