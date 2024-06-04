港股 | 午市前瞻 | 大市18500受阻有待突破 兗礦百天線值博率高

恒生指數半日報18441，升38點或0.2%，主板成交近652億元。恒生中國企業指數報6546，升14點或0.2%。恒生科技指數報3786，升2點或不足0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊報377.2元，升2.2元或0.6%，成交34.88億元；中海油報20.65元，跌0.4元或1.9%，成交24.1億元；美團報113.5元，升4.5元或4.1%，成交21.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報76.25元，跌0.4元或0.5%，成交8.49億元。

(網上截圖)

溫鋼城：恒指短期料千點波幅內上落

港股走勢膠著，恒指至今連續第四個交易日嘗試挑戰18500受阻。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，18500由支持變阻力後力量較大，削弱投資者的入市意欲，好在至今三日仍算一底高於一底，短線有望挑戰20天線18800。但他指出，目前大市方向模糊，料本周恒指將於17800至18800約1000點間上落，區間底部附近可吸納，相反於頂部則值博率較低，期間大市有待「爆邊」。





*兗礦配股影響料短暫*





兗礦(01171)宣布擬配發2.85億股H股，佔擴大後股份約9.09%及擴大總股本約3.69%，每股作價17.39元，較昨日收市價19.3元折讓約9.9%，淨籌約49.29億元作償還集團的債務及補充一般營運資金。消息拖累兗礦股價大跌，半日跌超過8%，並觸及100天線。



兗礦過去半年以來，兩度觸及100天線後皆有所反彈，溫鋼城坦言，配股利淡因素很快就會消除，而過去走勢都顯示100天線具支持力，因此現時亦不妨一試。他提到，身為中特估之一的兗礦本身高息，且具國企背景，是為北水愛股，預計17.5元會覓得支持，隨後反覆回升挑戰20元高位，止蝕位可定在約16元水平。

兗礦能源股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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