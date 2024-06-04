美股 | 英偉達再創新高，NYSE技術故障累巴郡驚跌99%

．大型科技股周一（3日）上漲，抵銷了能源股重挫帶來的不利影響。英偉達宣布2026年推出下一代Rubin人工智能平台，股價上漲4.9%，再創歷史新高。

．紐約證券交易所(NYSE)發生罕見技術性問題，導致多隻股票因波動而停牌，其中股神巴菲特旗下巴郡A股突然大跌99%，期間的交易無效。NYSE公告顯示，紐約時間約上午9:45強制停牌，上午11點後不久得到解決，股票交易恢復正常

大型科技股周一（3日）上漲，抵銷了能源股重挫帶來的不利影響。英偉達宣布2026年推出下一代Rubin人工智能平台，股價上漲4.9%，再創歷史新高。

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不過，紐約證券交易所(NYSE)發生罕見技術性問題，導致多隻股票因波動而停牌，其中股神巴菲特旗下巴郡A股突然大跌99%，期間的交易無效。NYSE公告顯示，紐約時間約上午9:45強制停牌，上午11點後不久得到解決，股票交易恢復正常。



交易所隨後裁定，撤銷美東時間上午9:50至9:51期間巴郡的所有錯誤交易，且不可上訴。納指漲93.65點，或0.6%，報16828.67點。道指跌115.29點，或0.3%，報38571.03點。標普500漲5.89點，或0.1%，報5283.4點。



華爾街分析指，隨著財報季基本結束，投資者將重新關注通脹是否正在降溫，抑或陷入循環，導致高利率持續更久，本周的就業報告會是下一個重大考驗。



*經濟疲弱美元貶至3周低位*



美國5月製造業活動萎縮速度加快，且新訂單指標創下近兩年最大降幅。美元貶至3周低位，美匯指數跌0.53%，至104.11。美元兌日圓跌0.9%，至155.95，觸及5月21日以來最低水平。



歐元兌美元上漲0.5%，自3月21日以來首次觸及1.09。美元兌瑞郎連續第3天走低，一度下跌0.8%，至兩個月低點0.8951。英鎊兌美元漲0.4%，至1.2798，一度逼近5月高點1.2801。



因美國經濟數據弱於預期，金價上漲。紐約期金漲1%，收每盎司2368.6美元。OPEC+出人意料推出恢復部分產量的計劃，令油價面臨更大壓力。紐約期油和布蘭特期油雙雙重挫。紐約期油下跌3.6%，結算價約每桶74美元。布蘭特期油下跌3.4%，報每桶78.36美元。

撰文：經濟通國金組

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