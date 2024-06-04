  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

美股 | 英偉達再創新高，NYSE技術故障累巴郡驚跌99%

04/06/2024

．大型科技股周一（3日）上漲，抵銷了能源股重挫帶來的不利影響。英偉達宣布2026年推出下一代Rubin人工智能平台，股價上漲4.9%，再創歷史新高。

．紐約證券交易所(NYSE)發生罕見技術性問題，導致多隻股票因波動而停牌，其中股神巴菲特旗下巴郡A股突然大跌99%，期間的交易無效。NYSE公告顯示，紐約時間約上午9:45強制停牌，上午11點後不久得到解決，股票交易恢復正常

 

美股 | 英偉達再創新高，NYSE技術故障累巴郡驚跌99%

 

　　大型科技股周一（3日）上漲，抵銷了能源股重挫帶來的不利影響。英偉達宣布2026年推出下一代Rubin人工智能平台，股價上漲4.9%，再創歷史新高。

推薦閱讀：

《神州拆息》零投放零回籠，Shibor全線跌

人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%.......

《外資精點》花旗料中國房價6至9個月內企穩，首選潤地中海外等

花旗發表研究報告指，隨著中國樓市新政的實施，房地產市場軟著陸正形成，預計房價將在........

　　不過，紐約證券交易所(NYSE)發生罕見技術性問題，導致多隻股票因波動而停牌，其中股神巴菲特旗下巴郡A股突然大跌99%，期間的交易無效。NYSE公告顯示，紐約時間約上午9:45強制停牌，上午11點後不久得到解決，股票交易恢復正常。


　　交易所隨後裁定，撤銷美東時間上午9:50至9:51期間巴郡的所有錯誤交易，且不可上訴。納指漲93.65點，或0.6%，報16828.67點。道指跌115.29點，或0.3%，報38571.03點。標普500漲5.89點，或0.1%，報5283.4點。


　　華爾街分析指，隨著財報季基本結束，投資者將重新關注通脹是否正在降溫，抑或陷入循環，導致高利率持續更久，本周的就業報告會是下一個重大考驗。

*經濟疲弱美元貶至3周低位*

　　美國5月製造業活動萎縮速度加快，且新訂單指標創下近兩年最大降幅。美元貶至3周低位，美匯指數跌0.53%，至104.11。美元兌日圓跌0.9%，至155.95，觸及5月21日以來最低水平。


　　歐元兌美元上漲0.5%，自3月21日以來首次觸及1.09。美元兌瑞郎連續第3天走低，一度下跌0.8%，至兩個月低點0.8951。英鎊兌美元漲0.4%，至1.2798，一度逼近5月高點1.2801。


　　因美國經濟數據弱於預期，金價上漲。紐約期金漲1%，收每盎司2368.6美元。OPEC+出人意料推出恢復部分產量的計劃，令油價面臨更大壓力。紐約期油和布蘭特期油雙雙重挫。紐約期油下跌3.6%，結算價約每桶74美元。布蘭特期油下跌3.4%，報每桶78.36美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-06-04｜港股好友反攻重奪主導？｜濠賭數據靚 博企邊間贏？｜教育股行業分析｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01315

綠色經濟

0.170

異動股

08437

德斯控股

0.030

異動股

03199

工銀南方國債

112.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01315 綠色經濟
  • 0.183
  • 08437 德斯控股
  • 0.030
  • 03199 工銀南方國債
  • 112.750
  • 09889 東莞農商銀行
  • 5.180
  • 03690 美團－Ｗ
  • 114.200
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 24.850
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.500
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.485
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.340
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 37.550
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 00941 中國移動
  • 76.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.500
  • 00005 滙豐控股
  • 68.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 114.200
報章貼士
  • 00241 阿里健康
  • 3.450
  • 目標︰$3.58
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 406.200
  • 目標︰$450.00
  • 01882 海天國際
  • 24.100
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/06/2024 13:33  行會通過高中低級公務員劃一加薪3%，追溯至4月1日生效

04/06/2024 12:05  《午市前瞻》大市18500受阻有待突破，兗礦百天線值博率高

04/06/2024 12:05  恒指升38點報18441，中升飆近7%申洲漲6%理想挫3%

04/06/2024 09:23  《中資異動》兗礦(1171)低開7%，折讓一成配股籌49億元

04/06/2024 09:23  《中資異動》五礦資源復牌低開逾8%，折讓三成作五供二籌90億

04/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４億元，買中移沽工行

04/06/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】摩通看中石油破１０元，德銀升比亞迪目標近一成

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

04/06/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

飛機起火 | 波音777貨機起飛後引擎起火，緊急返航成田機場新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

WATERBOMB | WATERBOMB主辦方就安排混亂致歉，觀眾行李將保存一周新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「草台班子」下的股價閃崩和狂飆新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 1
人氣文章

玩樂 What’s On

周末好去處 | 免費睇香港第一代華人攝影師黎阿芳相展！當年創辦著名照相館華芳影樓！從42幅經典景物照片認識19世紀後期香港！附報名參觀連結
人氣文章

行政人員

銀行中港CEO經歷多次逆境！公開6大團隊內部、對外營運策略！瞄準高端客＋以人為本成穩定業務關鍵
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

lululemon Studio Week來了！從瑜伽到普拉提、擊鼓健身，一連兩星期探索運動無限可能性！
人氣文章

港女講男．妮洛

愈有錢對金錢愈敏感？面對數口甚精的另一半，還是靠自己吧！ 1
人氣文章

Travel & Dining

Palace Hotel Tokyo「日本之最」體驗：隨「拉麵獵人」尋找必試拉麵、於隱蔽雪茄吧品嘗日本頂尖A5和牛三文治
健康好人生 Health Channel
人氣文章
痛風飲食 | 40歲以下痛風患者增加！即睇8大地雷食物！日飲一罐啤酒患痛風機率大增咁多？
人氣文章
美國FIJI礦泉水驗出含錳及3種細菌需緊急回收！專家：吸收過量錳或損腦神經、生殖能力
人氣文章
日本旅行注意！沖繩餐廳爆集體食物中毒：食客食刺身後嚴重腹痛噁心、體內有寄生蟲！哪些魚生易出事？勿生食這部分
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2024 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2024 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2024 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2024 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態04/06/2024
飛機起火 | 波音777貨機起飛後引擎起火，緊急返航成田機場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

520後，大陸經貿軍事兩面施壓

04/06/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金