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美股 | 就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點

05/06/2024

．數據顯示美國就業市場正在降溫，強化了市場對聯儲局今年有能力降息的預期，地產股上揚，美股周二（4日）收高

．美國勞工統計局公布的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，4月職位空缺從此前的836萬，意外降至806萬，是3年新低。投資者還關注周五（7日）的非農就業報告，以便更清楚了解聯儲局今年降息的可能性。

 

美股 | 就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點

 

　　數據顯示美國就業市場正在降溫，強化了市場對聯儲局今年有能力降息的預期，地產股上揚，美股周二（4日）收高。

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　　道指漲140.26點，或0.4%，報38711.29點。標普500漲7.94點，或0.2%，報5291.34點。納指漲28.38點，或0.2%，報16857.05點。


　　美國勞工統計局公布的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，4月職位空缺從此前的836萬，意外降至806萬，是3年新低。投資者還關注周五（7日）的非農就業報告，以便更清楚了解聯儲局今年降息的可能性。



*觀望非農數據金價走低*


　　印度和墨西哥選舉結果引發市場震盪，美匯指數微升0.08%，報104.13。日圓和瑞郎走高。有報道稱，日本央行最快可能在下周的政策會議上討論減少購債。美元兌日圓下跌0.9%，至154.76。歐元兌日圓跌1.1%，至168.4。


　　歐元兌瑞郎一度下跌1%，至0.96695，創4月19日以來最低。澳元兌美元跌0.6%，至0.6547。市場等待非農就業報告，金價跌近1%，紐約期金報每盎司2347.4美元。


　　OPEC+放鬆產量限制令市場逾發悲觀，原油跌至約四個月來最低。紐約期油下跌1.3%，報每桶73.25美元。布蘭特期油下跌1.1%，報每桶77.52美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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