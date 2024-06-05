攜程擬發行可轉換優先票據股價曾插4%，仍獲大摩力撐可趁機吸？

繼京東(09618)、阿里(09988)後，內地線上旅行平台攜程(09961)亦計劃發行可轉換優先票據(CB)，集資最多15億美元。受有關消息拖累，攜程美股跌3.05%報50.16美元，今早(5日)於港股亦低開3.2%，最多跌逾4%至391.6元，一度跌穿50天線，惟其後跌幅明顯收窄，半日跌不足1%。而相關消息公布後，攜程仍獲大摩力撐，指其股價可在5年內翻倍，發CB潛在攤薄效應約1%，予美股目標價64美元。值得一提，攜程除早前公布首季盈利按年升近28%外，近日管理層又指國際業務增長顯著，首季Trip.com收入按年增逾八成，加上數據顯示內地旅遊市場於端午假期迎來預訂熱潮，或可趁攜程股價調整吸納。

（攜程旅行網截圖）

攜程擬發13億美元可轉換優先票據 換股價較ADR收市價溢價32.5%



攜程公布發行13億美元、2029年6月15日到期無擔保可轉換優先票據，預計將授予票據的初始購買者增購本金總額最多2億美元票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日起的13天內行使該選擇權，集資最多15億美元。票據按0.75%的年利率計息，初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股(ADS)，目前每股ADS代表公司一股普通股，相當於初始轉換價每股ADS約66.46美元，較昨日(4日)在納斯達克市場收市價(每股美國存託股為50.16美元)的轉換溢價約32.5%。



在票據發售定價的同時，攜程計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購約600萬股的ADS，金額約3億美元，每股ADS價格相當於50.16美元。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。攜程計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

大摩：攜程股價可在5年內翻倍 發CB潛在攤薄效應約1%

大摩發表研報指，攜程公布發行最多13億美元可換股債權，並附回購選項。債券票面息率0.5至1厘，轉換溢價30%至35%。預測攜程非美國公認會計準則淨利潤將由2024年近170億元人民幣增至2029年的340億元人民幣。基於公司目前非美國公認會計準則2024及2025年預測市盈率15倍與12倍，以及長遠逾半收入來自境外及國際旅遊，在假設目前市盈率維持下，股價可在5年內翻倍。



大摩又指，假設以轉換溢價35%及轉換價68美元計算，意味餘下轉換價值約為7億美元，可由以每股100美元發行700萬份美股預託證券結算，意味按第二季已發行6.76億股計算，攤薄效應約1%。目前予攜程美股預託證券目標價64美元，評級「買入」。

攜程：首季Trip.com收入按年增逾八成 去年國際業務增長顯著



攜程近日出席《Envision2024》全球合作夥伴峰會，行政總裁孫潔表示，集團的國際業務於2023年增長顯著，按年增長1倍。2024年第一季度開局良好，國際旅遊服務供應商Trip.com的收入按年增長超過八成。公司在亞太地區，包括新加坡、香港、泰國和東南亞的重大投資，以及擴展至其他地區的計劃，將為集團帶來全球機遇。集團已與多家旅遊局、主要連鎖酒店、航空公司、鐵路營運商和本地旅遊供應商建立戰略合作夥伴關係。聯合創始人、董事會執行主席梁建章亦表示，創新在企業保持旅遊業領先地位中發揮關鍵作用，並以Trip.com的AI旅行助手Trip Genie為例，指出技術變革可以徹底改變旅行規劃和預訂流程。



集團公布數據，國際鐵路業務在2024年初期按年增長1.22倍，假日套票銷售創下新高。集團將在未來一年內擴展全球票務服務，新增16個站點和8種服務語言，租車服務亦計劃擴展至泰國、日本等市場。另外，Trip.Biz呈現三位數的顯著增長率，酒店和航班預訂量大幅增加，現正拓展大中華區、北亞、東南亞和中東市場，並在歐洲、北美和大洋洲部署站點。

此外，世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告預計，今年中國遊客在國內遊支出，將達創紀錄的6.79萬億元人民幣(9380億美元)，首次超過疫前水平，比2019年增長11%。中國遊客也是全球旅遊業的推動力量，數據顯示，2019年中國遊客出境達1.7億人次，海外消費近2480億美元，佔全球旅遊支出的14%。

端午假期文旅預訂單量按年增近70% 國內周邊遊預訂量增20%

另值得一提，端午假期將至，旅遊市場迎來預訂熱潮。美團(03690)最新數據顯示，截至6月1日，端午假期文旅預訂單量同比增長接近70%。此外，多家線上旅遊平台近日發布的報告顯示，由於端午假期時間較短，旅客更多以「周邊遊」和「短途遊」為主。攜程數據顯示，端午假期國內周邊遊預訂量同比增長20%，其中靈活取還、自在便利的租車自駕形式成為3天假期出行優選。端午期間，攜程國內租車自駕訂單同比增長260%。此外，今年端午假期，「國潮」民俗活動成為出遊主題，北京、西安、南京等文化名城位列全國熱門目的地前十。美團報告顯示，「民俗小城」紛紛變身「周邊遊」好去處，廣東佛山、湖北宜昌、福建泉州等地文旅預訂單量暴漲。



另方面，雖然端午假期只有3天，但也攔不住許多旅客想出境旅遊的熱情。目前攜程平台上出境遊酒店的搜索熱度相較2019年同期已上漲50%。飛豬數據顯示，端午假期海外的郵輪、租車、包車旅遊商品預訂量均翻倍增長。另據攜程數據，免簽國端午假期整體訂單量和去年相比穩步提升，前往馬來西亞的出境遊訂單量同比增長54%，阿聯酋、喬治亞、突尼西亞、伊朗的訂單量分別增長141%、139%、171%、100%。歐洲免簽國家預訂增長也較顯著，其中塞爾維亞的出境遊訂單增長55%，波黑增長71%。

熊麗萍：發CB不會即時攤薄股權 三成轉換溢價反映看好股價



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，攜程今次發行可轉換優先票據，其實與京東之前所發行的差不多，亦同樣有同步回購計劃，惟0.75厘的息率較京東及阿里都稍高，去到2029年才到期時間也較長，換股價約有三成溢價則與京東相若。而發行可轉換優先票據與在市場上配股最大分別是：既可立即滿足資金需要，又不會即時因為發多了新股攤薄股權；故比直接配股影響較小。另外，公司定下三成轉換溢價反映看好未來股價會上升，事實上，到了2029年才再升三成。幅度也不見特別大，而公司用0.75厘息率獲取資金，息率也算低。

攜程半日跌0.88%收報404.6元，最多跌4.07%至391.6元，成交5.66億元。其他旅遊相關股表現各異，同程旅行(00780)跌0.56%報17.84元，中國中免(01880)升3.42%報65.45元，復星旅遊文化(01992)升0.5%報3.99元，法拉帝(09638)跌0.19%報25.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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