美股 | 英偉達躋身3萬億市值俱樂部，納指大漲逾300點

．科技巨企周三（5日）推動美國股市再創新高，人工智能熱寵英偉達領漲科技「七巨頭」，擠身3萬億市值超級俱樂部

．英偉達市值超越蘋果，成為全球市值第2大企業。蘋果也連續第8天上漲，創下2022年3月以來最長連漲紀錄，自1月以來首次重返這3萬億市值超級俱樂部

科技巨企周三（5日）推動美國股市再創新高，人工智能熱寵英偉達領漲科技「七巨頭」，擠身3萬億市值超級俱樂部。

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納指漲330.86點，或0.25%，收17187.9點。標普500漲62.69點，或1.18%，收5354.03點，是今年第25次刷新歷史高位。道指亦漲96.04點，或0.25%，收38807.33點。



英偉達市值超越蘋果，成為全球市值第2大企業。蘋果也連續第8天上漲，創下2022年3月以來最長連漲紀錄，自1月以來首次重返這3萬億市值超級俱樂部。





*高盛：美股夏日派對開始*



經濟數據亦推動降息預期，小非農ADP就業數據顯示，5月私營部門就業人數新增15.2萬，增幅為年初以來最少。高盛集團稱，被動型股票配置帶來的大量現金將在7月湧入美股市場，預計大盤漲勢可以持續到夏初。



而對小非農就業數據壓力，美匯指數仍小漲0.1%，至104.28。盤中曾觸及103.99，為4月9日以來最低。加拿大央行降息25基點，美元兌加元一度上漲0.5%，至1.3741，之後回落至1.3714，市場交投活躍。



美元兌日圓上漲1%，至156.42。日本央行注重的一個薪資指標上升1.7%，低於前值1.9%。比特幣突破7.1萬美元。

金價上漲，紐約期金漲1.1%，收每盎司2374.1美元。原油從4個月低點反彈，紐約期油收於每桶74美元附近，止步5連跌。布蘭特期油漲1.1%，報每桶78.41美元。

撰文：經濟通國金組

2024-06-06｜港股成交回落 指數同抖氣？｜美團業績前瞻｜內地5月車銷「淡季不淡」？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

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