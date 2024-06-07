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港股 | 午市前瞻 | 恒指受制20天線 美團發債股價受壓

07/06/2024

　　恒生指數半日報18399，跌77點或0.4%，主板成交逾569億元。恒生中國企業指數報6519，跌35點或0.5%。恒生科技指數報3786，跌54點或1.4%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團報112元，跌0.7元或0.6%，成交38.07億元；騰訊報376.2元，跌5.4元或1.4%，成交23.99億元；阿里報77.3元，升0.2元或0.3%，成交9.94億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及快手(01024)；快手報52.2元，跌1.85元或3.4%，成交10.02億元。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及快手。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(網上截圖)

 

張智威：抽水潮拖累恒指升幅


　　恒指過去兩日皆可升上18700水平，但最終仍然收低於18500。今早恒指高開85點後很快轉跌，是不是港股升市的信心不足？信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近日港股經常一彈即散，每當恒指升至高位即見沽壓，主要是受市場受「抽水潮」困擾。較早前，阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、聯想集團(00992)、兗礦(01171)及五礦資源(01208)等，有的發債，有的供股。因此，投資者態度謹慎，高位獲利離場。不過，恒指近日大致在10天線附近上落，由於市場仍然觀望內地會不會推出救市措施，諸如降準或減息之類。因此，預料恒指下跌的空間也不大，預料在18200有支持，而上方阻力位則在20天線（約18810）附近。



美團外賣單價下跌成隱憂



　　美團(03690)首季純利為53.69億元人民幣，按年增長59.9%，勝市場預期；以非國際財務報告會計準則計，經調整溢利淨額為74.88億元人民幣，按年增長36.4%，亦勝預期；期內集團收入按年增25%至732.76億元人民幣，經營溢利升45.3%至52.09億元人民幣。當中，核心本地商業業務分部收入按年增長27.4%至546.26億元人民幣。新業務分部收入同比增長18.5%至186.5億元人民幣。該分部經營虧損27.57億元人民幣，較2023年同期的經營虧損50.29億元人民幣有所收窄，經營虧損率繼而改善至14.8%。


　　業績公布後，大行齊齊唱好，紛紛上調目標價，當中，最保守的大摩都予以120元目標價，而滙證目標價更高達170元。不過，美團股價今早高開2%後轉跌。張智威指，美團首季業績整體來講算是不錯，但細看核心業務，由於集團靠減價爭奪市佔率，令首季外賣平均單價下跌。唯減價並非可持續經營手段，擔心未來的核心業務增長受到影響。此外，據報美團正與美銀及高盛洽商發行可換股債券，正等待內地監管機構批准配額，相信這亦是今日股價受壓的原因之一，預料股價在116元會有壓力，若要買入，可以等股價進一步下調至100元附近再考慮。

 

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指受制20天線 美團發債股價受壓

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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