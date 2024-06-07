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業績 | 蔚來(9866)首季多蝕至52億人幣，料第二季收入升逾89%

07/06/2024

．蔚來-SW(09866)公布，截至3月31日止第一季虧損約52.6億元（人民幣．下同），比去年同期虧損48億元擴大，每股虧損2.57元，而經調整淨虧損約49億元，比去年同期的41.5億元擴大。

．另外，該集團指，於第二季度預期汽車交付量介乎5.4萬至5.6萬輛，按年增長約1.3至1.38倍，而收入總額預期介乎165.87億元至171.35億元之間，按年增長約89.1%至95.3%。

 

業績 | 蔚來首季多蝕至52億人幣，料第二季收入升逾89%

 

　　蔚來-SW(09866)公布，截至3月31日止第一季虧損約52.6億元（人民幣．下同），比去年同期虧損48億元擴大，每股虧損2.57元，而經調整淨虧損約49億元，比去年同期的41.5億元擴大。

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　　另外，該集團指，於第二季度預期汽車交付量介乎5.4萬至5.6萬輛，按年增長約1.3至1.38倍，而收入總額預期介乎165.87億元至171.35億元之間，按年增長約89.1%至95.3%。


　　該集團指，首季收入總額99億元，下降7.2%，其中汽車銷售額83.8億元，下降9.1%，因用戶權益調整導致平均售價下降，以及交付量下降。該集團指，毛利約4.9億元，增長2倍，毛利率為4.9%，升3.4個百分點，由於汽車毛利率增長，而經營虧損擴至約53.9億元。截至3月31日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及長期定存共453億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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