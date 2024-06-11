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憂5月銷量受壓啤酒股急跌，體育盛事臨近券商力撐仍可吼？

11/06/2024

　　啤酒股今日(11日)突急跌，其中華潤啤酒(00291)最多跌逾7%低見29.05元，見逾3個月新低，百威亞太(01876)最多跌逾6%低見9.06元，青島啤酒(00168)最多跌逾4%至53.1元。國家統計局早前公布數據顯示，4月啤酒企業產量同比下降9%，有券商指消費環境疲弱疊加高基數影響，料5月啤酒龍頭銷量受壓，惟料全年銷量仍可受惠夏季來臨及體育盛事陸續揭幕。歐洲國家盃將於本周末開波，巴黎奧運下月開幕，啤酒股或許仍值得吸納。

 

（華潤啤酒網頁截圖）

 

內地4月啤酒產量同比降9%　券商：全年銷量仍可受惠夏季及體育盛事

 

　　據國家統計局數據，4月規模以上啤酒企業產量276.4萬千升、同比下降9.1%，已連續兩月同比下降，1至4月累計產量同比增長2.1%。申港證券指，單月產量下降預計主要受同期高基數、南方極端天氣較多及部分地區氣溫較同期偏低影響。後續隨着夏季旺季到來、產量同比下降有望趨緩，各龍頭公司結構升級延續，年內存在體育賽事利好，展望全年銷量保持平穩仍可期。行業全年大麥和包材成本有望同比下降、企業主動減虧動作可支撐優勢企業實現淨利潤同比較快增長，當前估值下具備較好投資價值。國泰君安亦稱，由於基數、天氣等因素，估測啤酒2024年1至5月行業總量有所下滑，但以上壓制因素有望逐步改善、帶動銷量修復，同時，啤酒次高以上大單品仍呈現放量趨勢，5月以來高端價格帶大單品動銷亦有加速現象，結構升級、成本改善趨勢持續。


　　另國信證券指，由於消費環境仍顯疲弱以及去年同期高基數，預計5月啤酒龍頭銷量承壓。二季度啤酒廠商更加重視庫存健康，4至5月份渠道庫存有所去化。展望6月及下半年，隨著天氣逐漸升溫疊加大型體育賽事陸續揭幕，預計啤酒行業景氣度邊際改善，帶來銷量及收入增速企穩回升，啤酒板塊上漲的催化因素增多。

 

招商證券：鋁價短期上漲料不影響毛利率　予潤啤目標價45.4元


　　另外，招商證券近日發表研報指，今年第二季以來飲料行業部分原料成本出現波動，當中棕櫚油價格及鋁價平均按年上漲8.6%和8.4%，而瓦楞紙、原奶、PET塑料及玻璃指數則分別按年下降11.9%、12.1%、1.4%和10%，鋁價年內已累升超過10%，達到過去兩年高位，主因相信是全球第二大礦業公司力拓的供應受限。考慮到力拓僅預期今年下半年採礦量可恢復至正常水平，預測鋁價很可能至少要再維持一個月的高位，不過由於啤酒公司通常會訂立固定價格合同，因此估計鋁現貨價格短期上漲，不會對啤酒公司毛利率帶來影響。目前預測百威亞太2024財年毛利率將按年提升0.3個百分點至50.7%，目標價13.1元，評級「增持」；而潤啤預期可增長1個百分點至42.4%，當中更看好潤啤，預計「喜力」品牌市場份額可望提升，目標價45.4元，評級亦為「增持」。


　　交銀國際則指，2024年初至今，消費表現略低於預期，但預計下半年有改善。104家消費品公司2024年營收成長速度的一致性預期已從6個月前的10.7%下調至9.6%，顯示年初至今的消費雖然健康但略低於市場預期。下調主要來自必選消費，可選消費的表現大致符合預期。該行對下半年持審慎樂觀態度，除了下半年較低基數、炎熱天氣以及持續升溫的旅游業有利於必選消費，國際體育賽事也有望帶動餐飲、啤酒以及體育用品的銷售。年初至今，必選消費股表現落後，跌3%(對比可選消費股升16%和恒指升8%)，呈現較吸引的風險報酬，下半年首選股包括華潤啤酒、滔搏(06110)和農夫山泉(09633)。

 

葉澤恒：行業需求仍理想　兩大體育盛事舉行有利銷情

 

憂5月銷量受壓啤酒股急跌，體育盛事臨近券商力撐仍可吼？

（葉澤恒）

 

　　此外，中國工商銀行(亞洲)證券業務部分析員葉澤恒表示，內地啤酒行業需求仍理想，料可帶動行業發展。據市場研究機構艾媒諮詢指，去年內地酒類消費者中，以年齡介乎31至40歲的比例最高，達49.78%；其次是18至30歲，比率為39.13%。而酒類消費者主要偏好啤酒，比率達73.68%，是酒類中最高。國家統計局數據顯示，去年內地啤酒行業總產量達3789萬千升，按年增長0.8%；銷售收入為1863億元人民幣，按年增長8.6%；實現利潤總額達260億元人民幣，按年增長15.1%，是去年增長最快的酒類。據消費品行業數字化服務商勤策消費研究發表的《啤酒行業研究報告——全面高端化轉向結構性升級》引述國家統計局及主要啤酒生產商的數據顯示，內地啤酒每噸售價自2018至2022年的年複合增長率為4.6%，較整體內地消費物價指數同期升2.1%為高。


　　葉澤恒又指，今年國際體壇將有兩項重要盛事舉行，分別是歐洲國家盃及巴黎奧運會。由於這兩大體育盛事均在歐洲舉行，賽事時間主要集中在內地時間下午至深夜，預料將吸引不少內地居民收看賽事，令啤酒消費需求增加，對啤酒銷售帶來刺激作用。

 

陳樂怡：料次季啤酒銷量仍麻麻　潤啤回至27元並企穩才可吼

 

憂5月銷量受壓啤酒股急跌，體育盛事臨近券商力撐仍可吼？

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指，預計受高基數影響，第二季啤酒企業銷量表現仍然麻麻，雖然行業高端化持續，大部分原材料價格亦已回落，但鋁價近期急劇上升令人擔憂，恐影響啤酒企業毛利。縱使暑假旺季臨近，但內地宏觀經濟環境仍疲弱，剛過去的端午節人均消費比2019年即疫情前還要低一成，消費降級下，中低端啤酒市場競爭激烈，高端市場則要靠提升產品組合才有較佳表現。至於即將舉行的體育盛事能否帶動夜生活，以及對啤酒銷量有多大幫助仍要觀察。

 

　　陳樂怡續指，宏觀環境疲弱下，啤酒股短期料難見估值重新評級契機，若想吸納也宜待股價進一步下跌，當中首選潤啤，其「喜力」品牌料仍具增長動能，加上管理層早前重申2024年公司目標指引不變，對前景保持樂觀，可待股價回到之前低位27元，再看到時能否企穩才考慮吸納。除潤啤外，百威亞太多地域發展，也可留意。

 

　　啤酒股今日集體下挫，潤啤跌4.15%收報30元，百威亞太跌2.89%報9.4元，青啤跌0.9%報55.05元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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